RedMagic 11 Pro 全球發佈液冷技術

RedMagic 最近將其旗艦智能手機 RedMagic 11 Pro 全球發佈。對於關注科技新聞的人來說，這款新型號可能會讓人感到困惑，因為它與在中國發佈的 RedMagic 11 Pro+ 完全相同。這款遊戲手機擁有令人印象深刻的規格，並且包含了一些行業首創的技術。RedMagic 11 Pro 是首款大規模生產的具備液體冷卻系統的手機，該方案稱為 AquaCore，並且其設計中已融入冷卻系統的元素，消費者可以在手機背部的兩種透明外觀——Nightfreeze 和 Subzero 中看到冷卻效果。此外，還有一款不透明的黑色模型，稱為 Cryo。

RedMagic 11 Pro 裝載了最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，並配備了自家的 RedCore R4 晶片。這兩者結合了 LPDDR5T RAM 和 UFS 4.1 Pro 儲存，使得手機具備超高解析度幀插補、更佳的觸控反應以及降低 33% 的延遲。Snapdragon 系統單晶片的 CPU 頻率可達 4.6GHz，GPU 頻率可達 1.2GHz，並且 NPU 性能比前一代 RedMagic 旗艦提升 37%。該手機可選擇配備 12GB、16GB 或 24GB 的 RAM。RedMagic 表示，RedMagic 11 Pro 的蒸汽室是全球最大的，面積達到 13,116 mm²，加上液態金屬層、主動液體冷卻系統和每分鐘 24,000 轉的主動風扇，RedMagic 11 Pro 應能提供卓越的持續性能。

RedMagic 聲稱其手機在直接的遊戲測試中超越了 iPhone 17 Pro Max，具備更高的平均幀率（60.9fps 對比 59.6fps）、更佳的幀率變異性（0.5fps 對比 6.5fps）以及在遊戲過程中更低的電池消耗（27% 對比 49%）。其他規格同樣令人印象深刻。前置顯示器為 6.85 吋 144Hz AMOLED，因為最新一代的屏下攝像頭——一個 1,600 萬像素的單元，提供了無阻礙的顯示面積。手機內建 7,500mAh 電池，支援 120W 有線充電和 80W 無線充電。後置則配備兩個 5000 萬像素的攝像頭——一個廣角和一個固定焦點的超廣角鏡頭，以及一個 200 萬像素的專用微距鏡頭。

RedMagic 11 Pro 將通過 redmagic.gg 和選定合作夥伴在北美、歐洲（包括英國）、亞太地區、拉丁美洲和中東的多個國家獨家發售。該手機將於 11 月 18 日上市，並且在 11 月 13 日至 11 月 18 日期間進行預訂可享有早鳥優惠（可節省 €30）。以下是價格詳情：

型號 儲存配置 價格 (EUR / GBP / USD) RedMagic 11 Pro Cryo 12GB / 256GB €699 / £629 / $699 / 約 HK$ 5,442 RedMagic 11 Pro Nightfreeze 16GB / 512GB €799 / £709 / $799 / 約 HK$ 6,222

