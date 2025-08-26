RedMagic 11 Pro 搭載 Snapdragon 8 Gen Elite 2 的性能測試結果曝光

即將於下個月發佈的 Snapdragon 8 Gen Elite 2 晶片組在最新的 Geekbench 列表中再次曝光。這款 Qualcomm 的旗艦 SoC 被發現運行於 RedMagic 11 Pro（nubia NX809J）上，展示了該晶片內部的強大性能。

該晶片配備八核心 CPU，其中 2 個主核心的時脈為 4.19GHz，另外 6 個性能核心則運行於 3.63GHz。主核心的時脈似乎較之前測試中的 4.74GHz 進行了降頻，這是尚未發佈硬件的常見做法。

裝置 單核分數 多核分數 RedMagic 11 Pro (NX809J) 3,309 10,742

儘管時脈較低，RedMagic 11 Pro 的單核和多核分數分別達到 3,309 和 10,742，相比於 RedMagic 10 Pro 的 Geekbench 表現，分別提高了 5% 和 9%。

RedMagic 11 Pro 亦配備 16GB RAM。這一系列的手機將包括一款標準型號，並預計保留內建的冷卻風扇，還將添加全 IP68 防塵防水等級，使其成為全球首款具備此功能的手機。

