Redmi 15 系列未能引起市場關注
當前的市場狀況相當奇特，舊硬件的價格不斷上漲，這使得經濟實惠的設備面臨著極大的挑戰，達到其價格定位變得更加困難。
以 Redmi 15 系列為例，在上週的調查中，詢問了用戶對三款型號的興趣，結果並不理想。大多數人的看法是這些型號過於入門，且相比之下，其他型號提供更高的性價比。
首先來看看 Redmi 15 5G，這款手機似乎有較好的機會——一些人會選擇自己購買，另一些則會推薦給朋友或家人。其 5G 連接能力讓它稍微保持競爭力。敬請期待，我們將對 Redmi 15 5G 進行評測，並很快分享詳細的評價。
至於 Redmi 15 4G，則搭載了一款較為老舊的芯片組（相比之下，5G 芯片也並不算新）。雖然仍然有些人推薦它作為一部便宜的基本手機，但有同樣多的人會指出其他 Redmi 型號作為更好的選擇。
在 4G 和 5G 型號中去掉 3.5mm 耳機插孔的決定被認為是一個錯誤——在這個價格範圍內的消費者對於失去這樣的基本功能相當敏感。降級的攝像頭更使情況雪上加霜。
Redmi 15C 4G 的推薦難度較大——調查結果顯示，用戶應該要麼多存一點錢去購買 15 4G 或 15 5G，要麼完全考慮其他系列的選擇。
小米的預算型號歷來表現良好，提供了良好的性價比，但 Redmi 15 系列卻似乎過於妥協——老舊的硬件和缺失的功能並不令人興奮，無法吸引消費者選擇購買新手機。
型號
RAM
價格
Redmi 15 5G
4GB
$199 / 約 HK$ 1,552
Redmi 15 4G
4GB
$149 / 約 HK$ 1,162
Redmi 15C 4G
3GB
$119 / 約 HK$ 929
