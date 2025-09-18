Redmi 15C 5G 發佈，搭載 Dimensity 6300 處理器及 6,000 mAh 電池

小米 Redmi 15C 5G 已經在波蘭發佈，並且也出現在法國、西班牙和匈牙利等國家。

小米 Redmi 15C 5G 主要針對 5G 進行了必要的變更。其處理器從 Helio G81 Ultra 更換為 Dimensity 6300。儘管這是一款入門級芯片，但它具備更現代化的技術（6nm 對比 12nm），並擁有更新的 CPU 核心（2 顆 Cortex-A76，時脈 2.4GHz，及 6 顆 A55，時脈 2.0GHz）和 GPU（Mali-G57 MC2）。

該手機提供兩種配置，分別為 4GB RAM/128GB 和 4GB RAM/256GB，均使用 LPDDR4X RAM 和 eMMC 5.1 存儲，並設有專用的 microSD 擴展槽。

5G 型號的重量為 211 克（對比 205 克），整體尺寸為 173.2 x 81.0 x 8.2 毫米，略大於 4G 版本的 171.6 x 79.5 x 8.0 毫米。儘管如此，兩者的屏幕尺寸相同，均為 6.9 吋 720p+ 120Hz LCD，並且搭載相同的 6,000mAh 電池，支持 33W 快充（包裝內不附充電器）。該手機的防護等級為 IP64（防塵、防潑水）。

在攝影方面，後置相機為 5,000 萬像素，配備 f/1.8 鏡頭，支持 1080p @ 30fps 錄影；前置相機為 800 萬像素，配備 f/2.0 鏡頭，具備相同錄影能力。前置相機設置在水滴型缺口中。

小米 Redmi 15C 5G 配備 3.5mm 耳機插孔和 FM 收音機，支持 Wi-Fi、藍牙 5.4 和全球定位系統（GPS、GLONASS、Galileo、Beidou），部分地區支持 NFC。手機側邊還設有指紋識別器。

小米 Redmi 15C 5G 現已在多個歐盟國家上市，以下是當地價格。為了比較，西班牙的 4G 型號通常售價為 €150（約 HK$ 1,170），目前折扣價為 €130（約 HK$ 1,014）。

型號 配置 西班牙 法國 波蘭 匈牙利 Redmi 15C 5G 4GB/128GB €180 / 約 HK$ 1,404 €183 / 約 HK$ 1,426 - HUF 60,000 / 約 HK$ 1,168 4GB/256GB €200 / 約 HK$ 1,560 €213 / 約 HK$ 1,660 PLN 700 / 約 HK$ 1,370 HUF 70,000 / 約 HK$ 1,366

