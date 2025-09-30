Redmi K90 在 Geekbench 測試中顯示出意外的芯片組性能

Redmi K90 於本月早些時候出現在一個認證數據庫中，最近又在 Geekbench 上進行了測試，並已出現在該基準測試的在線數據庫中。

這次測試顯示，Redmi K90 將搭載 Snapdragon 8 Elite 晶片，而非先前傳聞的 Snapdragon 8 Gen 5。後者可能會留給 Pro 型號，具體情況還需觀察。

在 Geekbench 上運行的 K90 原型機型號為 2510DRK44C，配備 16GB RAM，並運行 Android 16。預計其將搭載小米 Xiaomi 的 HyperOS 3。其電池將支持來自隨機附贈充電器的 100W 有線充電。

規格 詳細資訊 型號 2510DRK44C RAM 16GB 操作系統 Android 16 充電功率 100W

