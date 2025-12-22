Redmi Note 15系列推新春配色：三款新色、IP68 防水與長續航，售價 1,099 起

Redmi Note 15系列推新春配色：三款新色、IP68防水與長續航，售價1,099起

Redmi 正式推出 Note 15 系列新春特別版，以三款全新配色迎接新年市場。此次發表的機型包括 Note 15 Pro+ 摩卡棕、Note 15 Pro 車厘子紅以及 Note 15 車厘子紅，在原有性能配置不變的基礎上，透過鮮明色彩增添節日氣氛。



價格方面，Redmi Note 15 車厘子紅（8GB+128GB）售價為 1099 人民幣起；Note 15 Pro 車厘子紅（8GB+256GB）售價 1349 起；而 Note 15 Pro+ 摩卡棕（12GB+256GB）則定價 1899 起。三檔價格涵蓋入門至中高端需求，為消費者提供多元選擇。

配置上，三款新春版與普通版保持一致，Note 15 標準版搭載 Snapdragon 6 Gen3 平台，內置 5800mAh 電池；Note 15 Pro 採用天璣 7400-Ultra 處理器，配備 7000mAh 電池；Note 15 Pro+ 則搭載 Snapdragon 7s Gen4 處理器，同樣配備 7000mAh 電池。全系列在續航表現上均具備一定水準。

此外，Note 15 Pro 與 Pro+ 兩款機型均支援 IP68 級別防塵防水，標準版 Note 15 亦具備 IP66 生活防水防潑能力，為日常使用帶來更多保護。這次新春配色的推出，為用戶在年關換機時提供了更具節慶感的選擇!