Redmi Note 15 系列三款機型的選擇調查
小米最近發佈的 Redmi Note 15 系列引來不少關注，尤其是其相機配置是否有所縮減。這一系列包括基本款及兩款 Pro 型號，於本周在中國正式揭曉。
Redmi Note 15 擁有 5,000 萬像素的主相機及一顆 200 萬像素的深度感測器，這樣的配置與 Redmi Note 14 在中國的規格相符，但全球型號則搭載 1 億像素的主相機及 800 萬像素的超廣角鏡頭。這款手機前面配備了一塊 6.77 吋的 120Hz 12 位元 OLED 顯示器，搭載 Snapdragon 6 Gen 3 處理器，並獲得 IP68 防塵防水等級。電池容量為 5,800 毫安，雖然在近期仍算不錯，但 Pro 型號則提供更大的電池容量。
Redmi Note 15 Pro 配備了 7,000 毫安的電池，充電功率為 45W，處理器則為 Dimensity 7400 Ultra。與基本款不同的是，此款不支持擴展儲存。其 6.83 吋 1220p+ 12 位元 OLED 顯示器與 Pro+ 型號共享，並且 Pro 和 Pro+ 均獲得 IP69 防水噴流等級。
在 Redm Note 15 Pro+ 中，主攝像頭升級為 5,000 萬像素（傳感器尺寸為 1/1.55”），並新增 5,000 萬像素的長焦模組和 2.5 倍的鏡頭。該型號搭載 Snapdragon 7s Gen 4，部分 Pro+ 型號支持衛星消息功能，這在 Redmi 系列中屬於首次。值得注意的是，Pro+ 的充電功率提升至 90W，更適合其大容量的 7,000 毫安電池。雖然全球版 Pro+ 的相機和電池硬件可能有所不同，但尚未得到官方確認。
以下是三款 Redmi Note 15 型號在中國市場的價格信息：
型號
價格
Redmi Note 15 6/128GB
CNY 1,000 / 約 HK$ 1,300
Redmi Note 15 8/128GB
CNY 1,100 / 約 HK$ 1,430
Redmi Note 15 8/256GB
CNY 1,300 / 約 HK$ 1,680
Redmi Note 15 12/256GB
CNY 1,500 / 約 HK$ 1,950
Redmi Note 15 Pro 8/256GB
CNY 1,500 / 約 HK$ 1,950
Redmi Note 15 Pro 12/512GB
CNY 1,900 / 約 HK$ 2,470
Redmi Note 15 Pro+ 12/512GB
CNY 2,400 / 約 HK$ 3,120
Redmi Note 15 Pro+ 衛星版
CNY 2,500 / 約 HK$ 3,250
Redmi Note 15 系列的各款型號在性能和設計上都有所提升，是否能滿足使用者的需求，值得關注。
