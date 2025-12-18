Redmi Note 15 系列全球發佈，包含 5G 及 4G 版本，配備 6.77 吋 AMOLED 顯示屏及 120Hz 刷新率

全球 Redmi Note 15 系列最近正式發佈，基本款 Note 15 型號有兩個版本。5G 版的 Note 15 在全球市場上有些規格上的調整，而 4G 版則為了提供更具吸引力的價格而推出。這兩款手機在設計上幾乎難以區分，無論是屏幕、背面設計還是攝像頭位置均相同。

兩款全球 Redmi Note 15 型號均配備了 6.77 吋的 AMOLED 屏幕，具備 FHD+ 解像度及 120Hz 的刷新率。屏幕的峰值亮度可達 3,200 尼特，並內建光學指紋掃描器。5G 版 Note 15 配備了 Qualcomm 的 Snapdragon 6 Gen 3 處理器，並提供 6GB、8GB 或 12GB RAM 的選擇，存儲空間則有 128GB、256GB 或 512GB 可選。

4G 版則搭載 MediaTek Helio G100-Ultra，提供 6GB 或 8GB RAM，並且同樣有相同的存儲選項。進一步查看規格，兩款全球 Redmi Note 15 均配備了 1,080 萬像素的主攝像頭，採用 Samsung 的 ISOCELL HM9 感應器並支持光學防抖。5G 版還配有 800 萬像素的超廣角鏡頭，而 4G 版則只有 200 萬像素的景深攝像頭。此外，兩款手機的自拍鏡頭均為 2000 萬像素。

在電池容量方面，Note 15 擁有 6,000 mAh 的電池，並支持 33W 快速充電；而 Note 15 5G 則配備了略小的 5,520 mAh 硅碳電池，支持 45W 的快充速度。這兩款手機均運行基於 Android 15 的 HyperOS 2.0。4G 版具有 IP64 防水防塵等級，而 5G 版則升級至 IP66。

Redmi Note 15 系列提供多種顏色選擇，Note 15 有冰川藍、紫色、森林綠及黑色，而 Note 15 5G 則提供冰川藍、霧紫色及黑色等色調。

