Redmi Note 15 系列即將全球發佈，Redmi Note 15 Pro 4G 價格為 €289，配備 8GB RAM

隨著 Redmi Note 15 系列即將在全球發佈，上週的一些洩漏信息已經讓我們對新設備有了初步了解。目前，Redmi Note 15 Pro 4G、Note 15 和 Note 15 Pro 在多個歐洲零售商和運營商的網站上出現了新的產品列表。值得注意的是，這些設備雖然尚未正式公佈，但用戶已經可以進行購買。

在意大利，Redmi Note 15 Pro 4G 的價格為 €289（約 HK$ 2,250），這是 8GB RAM 和 256GB 儲存版本。該產品的描述確認了手機將配備 6.77 吋 OLED 顯示屏（FHD+ 120Hz）、MediaTek Helio G200 處理器、2 億像素主相機，以及 6,500 mAh 電池，支持 45W 快充。

在德國，Redmi Note 15 的價格為 €6.99（約 HK$ 55），但需搭配運營商計劃購買，預計將於下週開始發貨。此設備提供黑色和冰川藍兩種顏色。其核心規格包括 6.77 吋 OLED 顯示屏（2,392 x 1,080 像素）、高通 Snapdragon 6 Gen 3 處理器、1,000萬像素主相機，以及 5,520 mAh Si-C 電池，支持 45W 快充。

Redmi Note 15 Pro 的價格在德國也有所列出，並且有不同的合約價格。此款設備有鈦金、黑色和冰川藍三種顏色，預計無合約零售價格為 €399（約 HK$ 3,110）。在規格方面，Redmi Note 15 Pro 配備 6.83 吋 AMOLED 顯示屏（2,772 x 1,280 像素）、MediaTek Dimensity 7400-Ultra 芯片組、2 億像素主相機，以及 6,580 mAh Si-C 電池。

型號 顏色 價格 (歐元 / 港元) 顯示屏 處理器 主相機 電池 Redmi Note 15 Pro 4G 未列出 €289 / 約 HK$ 2,250 6.77 吋 OLED (FHD+ 120Hz) MediaTek Helio G200 2 億像素 6,500 mAh (45W 快充) Redmi Note 15 黑色, 冰川藍 €6.99 / 約 HK$ 55 (合約) 6.77 吋 OLED (2,392 x 1,080 像素) 高通 Snapdragon 6 Gen 3 1,000萬像素 5,520 mAh (45W 快充) Redmi Note 15 Pro 鈦金, 黑色, 冰川藍 €399 / 約 HK$ 3,110 6.83 吋 AMOLED (2,772 x 1,280 像素) MediaTek Dimensity 7400-Ultra 2 億像素 6,580 mAh

