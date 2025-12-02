Redmi Note 15 4G 在德國上市，售價 €199.90，提供黑色、森林綠及冰川藍三種顏色選擇

不久前，Redmi Note 15 系列的 5G 版本規格、官方圖片及價格被泄露，而今天，Redmi 的泄露消息持續，Redmi Note 15 4G 亦在一間德國零售商的網站上出現，儘管該品牌尚未正式發佈。

根據該網站的列表，Redmi Note 15 4G 的售價為 €199.90，顏色選擇包括黑色、森林綠和冰川藍。那麼，這筆錢能買到什麼呢？

這部手機配備 6.77 吋 AMOLED 顯示屏，解析度為 1080 x 2392，搭載 MediaTek Helio G100 處理器，有 6GB 或 8GB 的 RAM，存儲選擇為 128GB 或 256GB。相機方面，主攝像頭為 1,000 萬像素，還有 200 萬像素的深度傳感器和 200 萬像素的自拍相機。

廣告 廣告

此外，Redmi Note 15 4G 配備 6,000 mAh 的電池，支持 33W 的有線充電。該手機獲得 IP64 等級，具備防塵和防潑水能力。出廠時運行 HyperOS 2，但考慮到 HyperOS 3 已經推出，這讓人感到失望。這意味著它底層的 Android 版本很可能是 Android 15，儘管 Google 在六月已經發佈了 Android 16。

這個列表讓人感覺這部手機似乎已經正式亮相，然而，奇怪的是我們尚未聽到小米或 Redmi 的任何回覆。根據這個網站的資訊，顧客似乎已經可以選擇購買這部手機，無論是否附帶合約。

推薦閱讀