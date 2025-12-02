精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Redmi Note 15 4G 在德國上市，售價 €199.90，提供黑色、森林綠及冰川藍三種顏色選擇
不久前，Redmi Note 15 系列的 5G 版本規格、官方圖片及價格被泄露，而今天，Redmi 的泄露消息持續，Redmi Note 15 4G 亦在一間德國零售商的網站上出現，儘管該品牌尚未正式發佈。
根據該網站的列表，Redmi Note 15 4G 的售價為 €199.90，顏色選擇包括黑色、森林綠和冰川藍。那麼，這筆錢能買到什麼呢？
這部手機配備 6.77 吋 AMOLED 顯示屏，解析度為 1080 x 2392，搭載 MediaTek Helio G100 處理器，有 6GB 或 8GB 的 RAM，存儲選擇為 128GB 或 256GB。相機方面，主攝像頭為 1,000 萬像素，還有 200 萬像素的深度傳感器和 200 萬像素的自拍相機。
此外，Redmi Note 15 4G 配備 6,000 mAh 的電池，支持 33W 的有線充電。該手機獲得 IP64 等級，具備防塵和防潑水能力。出廠時運行 HyperOS 2，但考慮到 HyperOS 3 已經推出，這讓人感到失望。這意味著它底層的 Android 版本很可能是 Android 15，儘管 Google 在六月已經發佈了 Android 16。
這個列表讓人感覺這部手機似乎已經正式亮相，然而，奇怪的是我們尚未聽到小米或 Redmi 的任何回覆。根據這個網站的資訊，顧客似乎已經可以選擇購買這部手機，無論是否附帶合約。
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,750 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
iPhone 17e 設計大改，最便宜的「動態島」搭載 A19 處理器
文章來源：Qooah.com 近期，有博主展示了一組 iPhone 17e 的外觀渲染圖，整體造型與 iPhone 17 接近，只不過後置為單鏡。預計 iPhone 17e 將在明年上半年發佈，是 iPhone 17 系列中最具性價比的一款機型。 iPhone 17e 將採用 iPhone 16 是同款的 6.1吋屏幕，依然為 60Hz 刷新率。與上一代最大的改動在於擯棄了劉海屏設計，採用靈動島設計。代表著從 iPhone 17 系列開始，Apple 的劉海屏設計成為歷史。 規格方面，預計 iPhone 17e 會搭載最新一代 A19 處理器，但是 GPU 核心可能會縮減，用於與標準版 iPhone 17 區別開來。 售價方面，iPhone 17e 售價可能與上一代一致，售價 HK$5099起。主要吸引 iPhone 11 等舊款裝置的用戶替換。 iOS 系統仍然有著流暢性優勢，預計 iPhone 17 可以維持未來2-3年的流暢使用，對於性能要求不高的用戶吸引力較高。Qooah.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Polaroid Now+ 第三代即影即有相機 8 折，文青潮玩雙鏡頭自動對焦，升級兩倍清晰度
文青與攝影迷引頸期盼的夢幻逸品，Polaroid Now+ 第三代即影即有相機迎來黑五 8 折優惠，只需 US$119 （約 HK$934）就能入手，而且免運費送到香港，這款被譽為文青影像創作神器，不僅擁有經典復古美學，更升級搭載雙鏡頭自動對焦系統，影像清晰度直接躍升兩倍！Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold 登場：12.9mm 厚 G 型結構有別華為、10 吋 120Hz、5,600mAh 電池
一個多月前在 APEC 短暫現身的 Samsung 三摺疊手機今日終於以 Galaxy Z TriFold 之名正式登場！Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Sony A7 V 改寫中階全幅標配？2 萬元玩旗艦級 AI 晶片、多角度螢幕、首用「部分堆疊式 CMOS」
Sony 以 Redefine basic 為主題，今天正式更新 Alpha 系列的中階全幅可換鏡相機 Sony A7 V。其主要升級為品牌首度使用了 3,300 萬像素的「部分堆疊式 CMOS」、配合下放的旗艦級 BIONZ XR 影像處理引擎，帶來多樣化的主體辨識 AF 以及最高每秒 30 張連拍的能力。A7 V 的機身除了有高階機一樣的多角度翻轉螢幕外，更引進了 CF Express-A + UHS-II SD 雙卡槽、兩個 USB-C 介面（10Gbps + 480Mbps），以及 6GHz 無線傳輸，帶來更符合現代使用的互連體驗。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Galaxy S27 Ultra 影像硬件恐停滯不前，未來三年亦可能毫無寸進
文章來源：Qooah.com Samsung 在 Galaxy S27 Ultra 上或將不再採用原計劃的 1/1.1吋大型圖像傳感器，而可能繼續沿用自 S23 Ultra 以來所使用的 ISOCELL 傳感器規格。這意味著，預計在2027年初發佈的S27 Ultra，其主鏡硬件規格可能仍與2023年推出的 S23 Ultra 保持一致，在傳感器層面缺乏實質性更新。 這一決策可能使 Samsung 在未來幾年面臨主鏡硬件升級滯後的局面。甚至有預測認為，類似策略或將延續至後續的 S28 Ultra 乃至 S29 Ultra 機型，從而導致 Samsung 旗艦在鏡頭這一關鍵硬件上逐漸失去競爭優勢。 值得注意的是，Sony 近期已正式發佈型號為 LYTIA-901 的新型圖像傳感器。該傳感器擁有2億像素和 1/1.12吋的大底設計，單像素尺寸為 0.7μm，並支援先進的四拜耳編碼及16合1像素合併技術。據 Sony 介紹，該產品已進入量產階段，並借助AI重排技術有效提升了暗光環境下的成像品質。 長期以來，Samsung 憑借自研的2億像素傳感器在高階機型中佔據優勢，而 Sony 新傳感器的Qooah.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Kindle 限時優惠！68 折入手，低至 $1,129
想逼自己少點滑手機、多讀書？Kindle 幾乎是讓你重啟閱讀習慣的最佳起點。目前多款 Kindle 電子閱讀器正超抵減價促銷，部分型號低至約 68 折入手，用一兩本新書的價錢，就可以換來一部專門用來閱讀的裝置！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
傳明年秋季發布蘋果摺機 料售價2400美元
外媒引述摩根大通行業分析報告，稱蘋果(AAPL.US)正加速推進其首款可摺疊iPhone的研發，預計明年秋季正式發布，初步估算售價約2400美元(約18720港元)，料成歷來最昂貴iPhone。報告指出，摺疊iPhone有望在3項關鍵技術上實現突破，包括無摺痕內屏、2400萬像素屏下攝像頭以及高容量電池。市場普遍預期，這款iPhone將延續蘋果高端產品線的定價策略，售價料約2400美元，將創iPhone售價新高。#蘋果 #蘋果摺機 #美股(CW)infocast ・ 1 天前
iPhone被要求裝政府App？蘋果霸氣說不！印度政壇炸鍋
根據《路透》周二 (2 日) 獨家報導，蘋果 (AAPL-US) 不打算遵從印度政府近期下達的機密指令，也不會在其新出貨的 iPhone 上預載國營「Sanchar Saathi」資安應用程式。這項政策已在印度國會與社會掀起強烈反彈，鉅亨網 ・ 4 小時前
DJI Pocket 4 曝光，電池容量提升20%，1吋大底，6K/60fps 錄製
文章來源：Qooah.com 近日，美國聯邦通信委員會（FCC）文件顯示，DJI 代號為 2ANDR-OP04 的新規格完成註冊，確認其為 Osmo Pocket 4 雲台相機。核心亮點在於電池容量的顯著提升，該機搭載額定容量 1545mAh、電壓 7.74V 的電池，較前代 Pocket 3 的 1300mAh 提升 18%。 由於消費電子產品營銷常標注更高的「典型容量」（Typical Capacity），行業推測新機宣傳時或標稱 1600mAh 以上，用戶實際體驗的續航升級幅度將超 20%。文件還確認其支援低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）技術，為連接手機 App、無線麥克風等外設提供保障，但藍牙具體版本未明確，前代產品支援 BLE 5.2。 此外，供應鏈消息顯示 Pocket 4 將迎來全面升級：影像系統有望採用 1 吋 CMOS，支援 6K/60fps 影片錄製和可變光圈；音頻方面升級 4 麥克風陣列，支援無線麥克風同步；續航優化至 200 分鐘以上，重量控制在 200 克內，還將搭載 Wi-Fi 6E 協議。 該機由深圳市大疆靈眸科技有限公司生Qooah.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Nothing CMF Buds 2a 四折優惠，$160 有找入手平靚正降噪耳機
如今許多人對耳機的要求已經不單僅限聲音好聽，外型靚麗也是不少用家關注的重點。憑藉在設計上的堅持，小公司 Nothing 這幾年在科技界闖出了名堂，而他們旗下的 CMF 品牌更是很好地將美型和平價結合到了一起。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
《大行》大摩：「豆包」AI手機OEM選項有限建生態系統難度大 重申增持騰訊、阿里及美圖
摩根士丹利發表報告表示，就字節跳動旗下「豆包」擬推出智能手機AI助理的，雖然理想中的「豆包」生態系看起來很豐富，但執行上存在挑戰。該行認為應用程式類股份仍是AI投資的首選，重申對騰訊(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)與美圖(01357.HK)的「增持」評級。 昨日字節跳動釋出一段展示影片，展示新款「豆包」智能手機AI助理，該助理已整合進中興(00763.HK)的樣本手機作業系統。「豆包」智能手機AI助理能夠讀取使用者螢幕、存取智能手機應用程式，並完成複雜任務。這引發部分對C端應用程式可能失去流量入口的擔憂。但該行認為「豆包」助理的推廣存在挑戰。大型智能手機OEM與超級應用程式更傾向於開發自有人工智能助理(own AI assistants)，而非依賴字節跳動。該行認為中國的超級應用程式更具主導性。 大摩表示持續看好中國應用程式在AI投資上的機會，包括騰訊(最佳AI應用代理)、阿里巴巴(最佳AI基礎設施)及美圖(AI多模態受益者)。 「豆包」智能手機AI助理是節跳動開發了深度嵌入智能手機作業系統的豆包AI助理，並釋出展示影片。在展示中，AI助理展現了以下能力，包括互動功能AASTOCKS ・ 12 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Razer Viper V3 HyperSpeed 歷史新低，HK$330 免運入手 82g 超輕電競滑鼠
黑五即將結束，想抓緊 Cyber Monday 的機會為自己選一款好用的電競滑鼠？Razer 旗下的 Viper V3 HyperSpeed 目前在 Amazon 上降到了歷史新低價。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Google Pixel 9a 勁減 7 折，史低 $2,720 玩親生仔 Gemini AI
香港多款行貨手機都主打 AI 功能，不過說到最吸引的，還是海外限定的 Google Gemini AI 吧！親生仔 Google Pixel 9a 在黑五期間在 Amazon 上 7 折大促，約 HK$2,720 就可以入手。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
三星發布首款三折疊手機 搶在折疊屏iPhone登場前數月亮相
5英吋豎屏手機。借助三星為該特定硬體類型優化的DeX軟件，用戶還可直接在大尺寸內屏上運行類似桌面電腦的界面。（其他三星手機必須連接外接顯示器才能激活DeX模式。）在DeX模式下，TriFold最多可運行四個獨立的工作區，每個工作區可同時運行五個應用程式。為消除用戶對手機可能損壞的擔憂，三星表示已對手機的鉸鏈、鋁合金邊框和顯示屏技術進行優化，以提高其長期耐用性。此外，如果用戶最終需要維修屏幕，三星還將提供一次性50%的維修費用折扣。TriFold最薄處僅為3.15 英吋）。內置一塊5600毫安時的電池，這是三星迄今為止在折疊屏手機中使用的最大容量電池。在TriFold屏幕完全展開的情況下，該電池可支持長達17小時的連續視頻播放。不過，在三星向彭博提供的規格參數中，並未提及電池在常規使用場景下的續航時間。原文標題Samsung Debuts Its First Trifold Months Ahead of Folding iPhone\--聯合報導 Vlad Savov.Bloomberg ・ 13 小時前