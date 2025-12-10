Redmi Note 15 5G 即將在印度發佈，全球上市在即

Redmi Note 15 系列於八月在中國首次亮相，並即將在國際市場推出。不過，需留意中國版本與全球版本之間雖然名稱相似或相同，但通常會有一些變化。最近已經有不少有關這個系列的洩漏消息，包括零售商的上市資訊，因此官方發佈的日子應該不遠了。

為了進一步證實這一點，Redmi 今日在印度開始為 Note 15 5G 預告。一個新的基準測試也隨之曝光。這款 REDMI Note 15 5G 將推出「108 Master Pixel Edition」，專為那些對每個畫面、每次觸摸、每一刻都有更高要求的使用者而設計。這款手機更快速、更強大，無疑是更好的選擇，敬請期待。

廣告 廣告

根據目前的消息，這款手機配備了 1,000 萬像素的主攝像頭，然而尚不清楚這款 1,000 萬像素的攝像頭與 Redmi Note 14 的 1,000 萬像素攝像頭有何不同。不過，很明顯的是，Note 15 5G 的市場推廣將會聚焦在攝像頭的表現上。

根據過去的洩漏資料，這款手機擁有 6.83 吋 FHD+ AMOLED 顯示屏，搭載 Snapdragon 6 Gen 3 處理器，配備 8GB RAM 和 256GB 儲存空間。此外，還有一個 8MP 的超廣角鏡頭和 2,000 萬像素的自拍鏡頭，以及一個支持 45W 有線充電的 5,520 mAh 電池。與前一代相比，這款手機的顯示屏略大，電池容量也稍微增強，同時更換了處理器。

型號 顯示屏 主攝像頭 RAM 儲存空間 電池 價格 Redmi Note 15 5G 6.83 吋 FHD+ AMOLED 1,000 萬像素 8GB 256GB 5,520 mAh（45W充電） $400 / 約 HK$ 3,120

推薦閱讀