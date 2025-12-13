Redmi Note 15 5G 確認配備 5,520 mAh 電池，較 Note 14 5G 增加 410 mAh

數日前，Redmi 正式展開了其即將推出的 Note 15 5G 的預告活動，透露該手機配備了與其前身相同的 1,000 萬像素主相機。今天，品牌還透露 Redmi Note 15 5G 的電池容量為 5,520 毫安時，這一容量早已傳聞，現在得到確認令人欣慰。這個數字比 Redmi Note 14 5G 的電池容量大了 410 毫安時。

該電池將支持 45W 有線充電，Redmi 宣稱在一般使用情況下可以持續使用 1.6 天，具體意義尚不明確。此外，品牌還承諾「長達 5 年的電池壽命」，這可以理解為在五年內電池的容量不會降至初始容量的 80% 以下。

根據過往的傳聞及零售商的資料，Redmi Note 15 5G 配備了一塊 6.83 吋 FHD+ AMOLED 螢幕，搭載 Snapdragon 6 Gen 3 SoC，擁有 8GB RAM 和 256GB 儲存空間，並配置了一顆 8MP 超廣角相機和一顆 2,000 萬像素的自拍鏡頭。

規格 詳細資訊 主相機 1,000 萬像素 電池容量 5,520 毫安時 充電速度 45W 顯示屏 6.83 吋 FHD+ AMOLED 處理器 Snapdragon 6 Gen 3 RAM 8GB 儲存空間 256GB 超廣角相機 8MP 自拍相機 2,000 萬像素

這些規格顯示出 Redmi Note 15 5G 在提升性能的同時，還注重了使用者的日常需求，尤其是在電池續航方面的表現。隨著發佈日期的臨近，更多詳細資訊將會揭曉。

