Redmi Note 15 5G 配備 Snapdragon 6 Gen 3 處理器，主攝 1 億 800 萬像素及 5,520 mAh 電池

Redmi 近日開始預告全球版的 Note 15 5G，首度確認其擁有 1,080 萬像素的主相機，以及 5,520 mAh 的電池，支持 45W 有線充電。現在又有新消息，這次揭示了該設備最重要的規格之一：處理器。

Redmi Note 15 5G 將搭載 Snapdragon 6 Gen 3 SoC，此款處理器在九月時悄然發佈。如果對 Snapdragon 7s Gen 2 有所了解，這款處理器的設計非常相似。Snapdragon 6 Gen 3 的 CPU 配備四個最高可達 2.4GHz 的 Cortex-A78 核心，以及四個最高可達 1.8GHz 的 Cortex-A55 核心，並搭配 Adreno 710 GPU。

Redmi 宣稱這款處理器能實現「48 個月無延遲的性能」，並表示相比上一代，GPU 提升了 10%，CPU 提升了 30%。不過，具體參考的是哪一代處理器尚不明朗，可能是 Snapdragon 6 Gen 1 的前任，或者是 Redmi Note 14 5G 的 Dimensity 7025 Ultra 處理器。

根據先前的消息，Redmi Note 15 5G 配備 6.83 吋 FHD+ AMOLED 屏幕、8GB RAM、256GB 存儲空間、與 1,000 萬像素的超廣角鏡頭並置的 1,080 萬像素主相機，以及 2,000 萬像素的自拍相機。

