Redmi Note 15 Pro 和 Note 15 Pro 5G 正式發佈，配備 6,500 mAh 和 6,580 mAh 電池

Redmi Note 系列又迎來了新一季，Note 15 系列正式全球發佈，推出了五款新機型。本篇將重點介紹兩款 Pro 型號，它們在前作的基礎上進行了小幅升級。

Redmi Note 15 Pro 和 Note 15 Pro 5G 的電池容量較前代產品有所增加，Note 15 Pro 配備了 6,500 mAh 的電池，支持 45W 快充，而 Note 15 Pro 5G 則搭載了更大的 6,580 mAh 硅碳電池。兩款手機的有線充電速度均為 45W，但 Note 15 Pro 5G 現在支持以 22.5W 的速度反向充電其他設備，而 Note 15 Pro 則支持 18W 的反向充電。

在設計方面，兩款 Note 15 Pro 型號均採用了平面顯示屏。Note 15 Pro 5G 配備了一塊 6.83 吋的 AMOLED 顯示屏，解析度為 1.5K（2,772 x 1,280 像素）並支持 120Hz 刷新率。Note 15 Pro 則擁有 6.77 吋的 AMOLED 顯示屏，解析度為 FHD+（2,392 x 1,080 像素），同樣支持 120Hz 刷新率。兩款顯示屏均具備 12 位色彩輸出和 3,200 尼特的峰值亮度。

在觸控方面，Note 15 Pro 5G 擁有更高的 480Hz 觸控取樣率，而 Note 15 Pro 則為 240Hz。兩款手機均配備了雙揚聲器，並支持 Dolby Atmos，還具備更新的防護等級。Note 15 Pro 的防護等級為 IP65，而 Note 15 Pro 5G 則達到 IP68 和 IP69K，前者相比於前作的 IP64 有所提升。

這兩款手機均搭載了升級版的 MediaTek 芯片組，雖然這些更新主要是 CPU 時鐘提升和 NPU 改進。Note 15 Pro 配備 Helio G200-Ultra，而 Note 15 Pro 5G 則搭載 Dimensity 7400-Ultra。用戶可以選擇 8GB 或 12GB RAM，以及 256GB 或 512GB 的存儲選擇。

在攝像方面，兩款手機均搭載 2 億像素的主攝像頭（ISOCELL S5KHPE），Note 15 Pro 5G 還擁有一顆 800 萬像素（OV08F10）超廣角鏡頭，而 4G 型號則配備 800 萬像素（GC08A8）超廣角鏡頭。Note 15 Pro 的自拍相機為 3200 萬像素（OV32D40），而 5G 型號則為 2000 萬像素（OV20B）。

這兩款手機均搭載基於 Android 15 的 HyperOS 2.0，並包含小米的 AI 套件，功能包括 AI Erase Pro、AI Remove Reflection、AI Image Expansion 及 AI Image Enhancement。

Redmi Note 15 Pro 系列提供多種顏色選擇，Note 15 Pro 的顏色有鈦金屬、冰川藍及黑色，而 Note 15 Pro 5G 則提供鈦金屬、冰川藍、霧紫和黑色。

