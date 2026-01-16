Redmi Note 15 Pro+ 實測: 6500mAh 超強續航配 IP69 防護，定義中階手機新基準！

在中階手機市場中，Redmi Note 系列一直以功能均衡見稱。最新推出的 Redmi Note 15 Pro+ 在維持一貫定位的同時，進一步強化了機身防護與電力配置。今代產品最顯著的改動，在於採用了能量密度更高的矽碳負極電池，在不增加機身厚度的情況下，將容量提升至 6500mAh，並配合 100W 快充技術。此外，機身加入了更高級別的 IP69 防水防塵認證，提升了日常使用的耐用度。硬體方面則搭載 Snapdragon 7s Gen 4 處理器及 2 億像素主鏡頭，務求在效能與續航之間取得平衡。下文將針對其實際應用表現、螢幕顯示及續航能力進行詳細測試。

廣告 廣告

Redmi Note 系列向來是中階手機市場的銷量保證，而最新推出的 Redmi Note 15 Pro+ 則在維持一貫性價比的基礎上，將重心轉向了耐用性與長效續航。相比以往盲目追求硬體參數，這代產品更像是一款為解決日常「續航焦慮」而設計的平衡之作。

纖薄機身與 IP69 頂級防護

Redmi Note 15 Pro+ 在設計上並未走粗獷路線，反而呈現出接近 Xiaomi 旗艦系列的精緻感。機身曲線圓潤，手感輕薄，但其內部卻具備了領先同級的 IP68 甚至 IP69 級別防護，意味著它不僅能抵禦浸水，還能應對高溫高壓水柱的沖刷。螢幕方面採用了 6.83 吋 AMOLED CrystalRes 螢幕，解析度達 1.5K，平衡了精細度與耗電量。這塊螢幕在強光下的可讀性極佳，且支持 3840Hz 高頻 PWM 調光，對於長時間閱讀與瀏覽內容的用戶來說更為友善。

▲螢幕方面採用了 6.83 吋 AMOLED CrystalRes 螢幕

▲這塊螢幕在強光下的可讀性極佳，且支持 3840Hz 高頻 PWM 調光。

至於機背的鏡頭模組設於中上方位置，而兩億像素主鏡頭就較為凸出。

▲Type C 埠置及擴充卡槽置於機身底部，並採用雙卡槽設計。

Snapdragon 7s Gen 4 效能實測

Redmi Note 15 Pro+ 預載 Android 15，啟動後手機約佔用 34.6GB 空間，顯示選項部份具備原生深色模式、可排程定時啟動護眼模式。

▲ 提供深色模式、護眼模式及自適應色彩模式設定

▲屏幕設定內可自行設定 120Hz 及 60Hz 更新率。

▲ Redmi Note 15 Pro+ 同樣支援 eSIM 功能。

在性能配置上，Redmi Note 15 Pro+ 搭載了高通最新的 Snapdragon 7s Gen 4 處理器。雖然在基準測試數據上未必能與頂尖旗艦抗衡，但在實際操作中表現流暢。配合 HyperOS 2 的系統優化，日常應用開啟速度迅速，多工切換也沒有明顯滯後。對於一般用戶日常使用的社交軟體、影片串流甚至是主流手遊，這套組合都能輕鬆駕馭。值得一提的是，得益於 4nm 工藝，機身在長時間負載下的發熱控制得相當理想。

2 億像素主鏡頭與日常攝錄

相機系統依然是本次的亮點之一。主鏡頭搭載了 2 億像感測器並支持 OIS 光學防手震，在光線充裕的環境下，成像銳利且細節豐富，色彩還原偏向自然真實。高像素的優勢在於數位變焦時仍能維持一定的可用性，補足了缺乏光學長焦鏡頭的短板。錄影方面最高支持 4K 30fps，雖然未提供 60fps 略顯遺憾，但對於紀錄生活而言已足夠。

▲前置鏡頭升級至 3200 萬像，自拍表現相比前代有顯著進步，視訊通話的畫面也更為清晰。

Redmi Note 15 Pro+ 拍攝效果:

矽碳負極電池帶來的續航飛躍

續航表現是 Redmi Note 15 Pro+ 最強大的競爭力。它採用了新型矽碳負極電池技術，在保持 8.2mm 纖薄機身的同時，塞進了 6500mAh 的超大容量。在實際高強度使用下，這款手機基本上可以維持兩天一充，極大地緩解了用戶的電力焦慮。

此外，支持 100W 有線快充，只需約 40 分鐘即可將電池完全充滿，配合小米的電池管理系統，廠方宣稱即使在多年使用後，電池健康度依然能維持在理想水平。

總結：踏實穩健的中階全能機

Redmi Note 15 Pro+ 並非一款追求極致效能的性能怪獸，它更傾向於將用戶最在意的螢幕、耐用度與電池續航做到極致。如果你正在尋找一部不用每天擔心充電、耐摔防水且操作順暢的日常副機或主力機，這款產品在同價位中確實具有極高的競爭力。