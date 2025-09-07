Redmi Note 15 Pro+ 獲得明顯支持，Pro 版本也有機會

上週，針對三款 Redmi Note 15 型號的選擇進行了調查，結果顯示出明顯的勝者。這三款手機的定價層次分明，因此小米 Xiaomi 可能認為它們可以在市場上共存。然而，這三款手機的結果分別為「是」、「也許」和「否」。

Redmi Note 15 Pro+ 明顯是這組手機中的最愛，約有三分之一的投票者選擇了它，如果這款手機的評價良好，支持者的比例甚至可以達到一半。新增的 5,000 萬像素 2.5 倍長焦鏡頭被證明是一個成功的決策。

Redmi Note 15 Pro 也有潛力，雖然對於其 Pro+ 版本的偏好明顯，但由於其評價良好以及價格降低 25%，這款型號仍然有其市場空間。

而 Redmi Note 15 的情況則相當糟糕，幾乎沒有人對它感興趣，無論評價如何，多數人更願意選擇其他中端手機。對於小米來說，值得慶幸的是，這些「其他中端手機」通常是 Redmi Note 15 Pro+。不過，壞消息是，受歡迎的 Redmi Note 系列在本代似乎走上了一條不理想的道路。

今年整體上存在一些問題，3.5mm 耳機插孔幾乎完全消失於 Redmi 和 Redmi Note 系列，這對某些讀者來說是個重大問題（只有 Redmi 15C 4G 擁有此功能）。一些讀者擔心能否解鎖這些手機的引導載入程式，還有一些人批評芯片的選擇，因為在這個價格範圍內可以找到更快的芯片。

不過，超大容量 7,000mAh 的電池是朝著正確方向邁出的一步，特別是 Pro+ 型號上的長焦鏡頭也為其加分不少。

