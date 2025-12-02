Redmi Note 15 Pro+ 配備 6.83 吋 OLED 屏幕及 Snapdragon 7s Gen 4，全球發佈在即

Redmi 的 Note 系列即將在國際市場上迎來升級。該系列的 Redmi Note 15 家族於八月在中國發佈，全球首發的日子似乎也不遠了，因為近日有消息洩露了三款設備的詳細信息。

頂級的全球 Redmi Note 15 Pro+ 預計配備 6.83 吋 1280x2772 OLED 屏幕，具備「1.5K」解像度和 120Hz 刷新率，搭載 Snapdragon 7s Gen 4 SoC，內建 8GB RAM，提供 256GB 和 512GB 兩種存儲選擇，並配有 6,500 mAh 電池，支持 100W 快速有線充電。

規格 數據 屏幕 6.83 吋 1280x2772 OLED 處理器 Snapdragon 7s Gen 4 RAM 8GB 存儲 256GB / 512GB 主攝像頭 2 億像素 電池 6,500 mAh（100W 快速充電） 價格 €499 / 約 HK$ 3,889

在背面，將配備 2 億像素主攝像頭、8MP 超廣角鏡頭和 2MP 微距鏡頭，而前置攝像頭則為 32MP。該設備的尺寸為 163.34 x 78.31 x 7.91 mm，重 207g，顏色選擇包括 Glacier Blue、Mocha Brown 和黑色。

全球版的 Redmi Note 15 Pro 是 Pro+ 的一個降級版本，其屏幕、RAM 和存儲配置與 Pro+ 相同，後置攝像頭也一致，但在其他方面有所不同。此款設備搭載 Dimensity 7400 SoC，前置攝像頭為 20MP，電池容量為 6,580 mAh，支持 45W 有線充電。

規格 數據 屏幕 6.83 吋 1280x2772 OLED 處理器 Dimensity 7400 RAM 8GB 存儲 256GB 主攝像頭 2 億像素 電池 6,580 mAh（45W 快速充電） 價格 €399 / 約 HK$ 3,112

該設備的尺寸為 163.61 x 78.09 x 7.78 mm，重 210g。

最後，全球版的 Redmi Note 15 配備 6.83 吋 FHD+ AMOLED 屏幕，搭載 Snapdragon 6 Gen 3 SoC，內建 8GB RAM 和 256GB 存儲，主攝像頭為 1,080萬像素，還有 8MP 超廣角鏡頭和 20MP 前置攝像頭，電池容量為 5,520 mAh，支持 45W 有線充電。

規格 數據 屏幕 6.83 吋 FHD+ AMOLED 處理器 Snapdragon 6 Gen 3 RAM 8GB 存儲 256GB 主攝像頭 1,080萬像素 電池 5,520 mAh（45W 快速充電） 價格 €299 / 約 HK$ 2,330

該設備的尺寸為 164 x 75.42 x 7.35 mm，重 178g。隨著這些新型號的即將上市，Redmi 的 Note 系列將在市場中更加引人注目。

