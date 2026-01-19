REDMI Pad 2 Pro 抵玩大屏平板小米官網現身！與 REDMI Turbo 5 Max 同日發佈、香港有機會出？

今月小米子品牌 REDMI 將於國內推出多款新作，除首配 MediaTek 旗艦晶片天璣 9500s 的 REDMI Turbo 5 Max 外，較早前國內又展示了抵玩平板 REDMI Pad 2 Pro，並確認會跟 Turbo 5 Max 手機同日發佈。

本文刊登時 REDMI Pad 2 Pro 已在小米「REDMI 紅米手機」官方微博帳號現身，其以「大屏長續航」為宣傳賣點，官方渲染圖確認其支援繪圖筆及鍵盤套等配件。

另一篇官方博文則透露 REDMI Pad 2 Pro 將具全新紫色、深灰色及銀色機身可選，並透露平板機身將採用金屬一體化技術製成，可預期有更耐用表現。

Mobile Magazine 短評：考慮到小米香港有引入前代機型 REDMI Pad Pro 平板，港版售價 $1,799 及採用 7s Gen 2 晶片，可期待後續亦有機會引入這款焦點新品。

資料來源：小米（中國）