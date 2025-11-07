雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
Reels傳愛成新派「Love Language」？新世代不帶負擔的「數位禮物」，示愛、拒愛進可攻退可守
每天早上 Instagram Inbox 總收到朋友傳來的 Reels？原來用 Reels 傳愛是新世代的「愛的語言」，與摯愛的伴侶、親友一起分享快樂時光！
新世代透過「無聊短片」傳愛 輕鬆無負擔的「數位禮物」
Instagram 推出 Reels 功能後，大家的生活裡多了許多「無聊短片」，而這些 1 分鐘內的短影片，現已成為新派傳愛的 Love Language。對於不輕言說愛的現代人，Reels 成為了日常社交的新語言，傳給朋友、曖昧對象更生活化而不會為對方帶來負擔。
美國賓州大學華頓商學院的行銷學教授 Jonah Berger 研究指出，人們傾向將 Reels 分享給親近的人，視為一種展現親密度的訊息。向對方傳送一條短影片，就如向對方說「我想起你了」，這種另類的「示愛」方式就如「數位禮物」。
進可攻退可守的示愛方式：我想你了！
與發佈帖文及限時動態的性質不同，Reels 需要選擇特定的發送對象，而不單是「在公海分享」。傳送一則 Reels 時，首先要想起「特別的人」，值得與他或她分享此刻的愉快心情，同時亦可打開話題減低「Dear Air」的尷尬。如果對傳送者不感興趣，不需假裝熱烈回應，進可攻退可守，也是一種不帶負擔的維繫關係方式。
當然，不少網民回應指「只是單純希望騷擾人」、「喜歡人根本不敢傳東西如他好嗎」又或「去地獄時想多個人陪而已」，但著實說你也要想起對方才能傳送影片吧？大家又同意傳送 Reels 是傳愛的方式嗎？一起來討論吧！
相關文章：「Reel Friendship」如同「社交救星」，彷彿為活在繁忙時代的我們度身打造？背後的心理學原因有這3點｜Dr Ken Fung《關係事務所》
