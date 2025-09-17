早上 9 至 11 時改發三號強風信號
【一文看懂Rejuran水光針】麗珠蘭行貨登陸香港！真假貨大拆解 + 2025最新無痛療程攻略
羨慕韓國女星的無瑕水光肌，但勤力護膚都無效？醫美療程早已是韓國女生的日常保養，其中最受追捧的就是被稱為「水光界愛馬仕」的麗珠蘭 （Rejuran），主打修復皮膚細胞，促進膠原蛋白增生，能撫平細紋、收細毛孔、提亮膚色，令肌膚回復年輕健康。隨着需求上升，坊間出現大量水貨與假貨，到底真假貨如何分辨？還有2025最新無痛技術？這篇文章讓你一次看懂。
麗珠蘭是什麼？源自野生三文魚DNA的修復力量
提到近年大熱的醫美療程，非麗珠蘭水光針莫屬。其主要成分PN（多核苷酸）抽取自野生三文魚DNA，與人體DNA高度相似，所以能精準修復受損及老化細胞，並刺激膠原蛋白增生，撐起飽滿年輕肌膚。再加上韓國原廠的DOT®專利萃取技術，確保成分天然純淨及穩定，進一步提升修復效果。
至於坊間常見的PDRN（聚脫氧核苷酸），雖然同樣來自三文魚DNA，但分子量更小，特別是c-PDRN只能用於護膚品，濃度較低，修復效果不及PN顯著。
麗珠蘭為什麼被追捧？全面修復功效 × 年輕水光肌
麗珠蘭之所以被稱為「水光界愛馬仕」，在於它不只補水，更由內到外修復肌膚。PN能重啟皮膚自我修復機制，改善因年齡增長、紫外線或醫美療程等造成的損傷，讓皮膚回復健康。同時能刺激膠原蛋白增生 [1]，恢復皮膚彈性 [2]，重現年輕緊緻之餘，亦增加皮膚厚度，築起天然防禦屏障，穩定肌膚狀態。
臨床數據顯示，完成麗珠蘭療程後，皮膚水分提升14.69%，彈性增加 21.78% [3]。療程尤其適合以下人士：
乾燥暗啞、有細紋、毛孔粗大，想改善整體膚質，回復年輕健康狀態
有痘疤、凹凸洞、手術疤痕等等，希望讓肌膚回復平滑細緻
皮膚屏障受損、容易泛紅的敏感肌，想讓皮膚更健康穩定
接受醫美療程（如激光、果酸換膚）後，想加快修復皮膚
[1] Chang sik Pak et al., A phase 3, randomized, double-blind, matched-pairs, active-controlled clinical trial and preclinical animal study to compare the durability, efficacy and safety between polynucleotide filler and hyaluronic acid filler in the correction of crow’s feet; JKMS 2014; 201-209 Journal of Dermatological Treatment. 2022 Feb;33(1):254-260.
[2] Seoul national university bundang hospital report, Journal of Dermatological Treatment. 2022 Feb;33(1):254-260.
[3] Long Chain polynucleotides gel and skin biovitalization. Journal of Plastic Dermatology 2007; 3.3
行貨 vs 水貨：有什麼差別？如何避免中伏？
隨著麗珠蘭在香港越來越受歡迎，市面出現不少水貨或假貨，隨時花了錢、捱了針卻得不到理想效果。要知道價錢並非判斷標準，魚目混珠的假貨可能很便宜，但部分水貨甚至比行貨更貴，造成市場混亂。所以消費者在選擇時，首要確認所選商戶是否獲香港獨家總代理的官方認可，並主動查詢是否使用韓國原廠行貨。
然後在療程前，還應核對以下3大認證，以辨別行貨真偽：
外盒貼有行貨雷射標籤
搜尋「香港麗珠蘭行貨」，即可瀏覽官網行貨商戶名單（約100間）
認可商戶會於店內展示原廠行貨供應證書
這些行貨商戶經嚴格篩選和專業培訓，確保操作手法、使用劑量、存放環境都符合原廠標準，以保證麗珠蘭的最佳效果和安全性。相反，水貨或假貨來源成疑，商戶亦無接受認可培訓，常見操作失誤、劑量不足、保存不當等情況，導致效果大減，甚至引起過敏、發炎。因此，消費者必須選擇官方認可商戶及原廠行貨，療程前如有任何疑問，亦記得先問清楚。
香港行貨 vs 韓國診所：在哪打麗珠蘭更安心？
可能有人會問：既然麗珠蘭來自韓國，飛去當地做療程會更好？韓國醫美診所雖多，但質素參差，療程後回港即使出現問題也難以跟進。對香港消費者而言，選擇本地認可行貨商戶相對更安心，就算有任何情況都能即時處理，療程效果與安全性更有保障，亦更方便之後持續保養。
麗珠蘭黑盒、白盒、藍盒怎麼選？功效差異一次看懂
目前市面最常見的3款麗珠蘭針劑，分為黑盒、白盒、藍盒，核心成分同樣是PN，只是劑量與配方針對性不同，建議療程前先評估皮膚狀況，再按需求選擇。
麗珠蘭黑盒 Rejuran Healer：最受歡迎的經典款，適用於全臉和頸部，主打整體修復及抗衰老，有效改善暗沉、細紋、粗大毛孔
麗珠蘭白盒 Rejuran I：專為較薄的眼周肌膚而設，針對撫平眼紋、淡化黑眼圈
麗珠蘭藍盒 Rejuran S：主要針對痘疤、凹凸洞及局部瑕疵，刺激膠原蛋白增生，修復凹陷疤痕
打麗珠蘭會痛嗎？最新無痛技術全攻略
愛美但又怕痛是人之常情。傳統由醫生人手逐點挑針注射，可以精準控制劑量及注射部位，但部分人可能覺得痛感較強。隨著技術進步，現時除了水光槍，還有最新的滾針射頻技術可以選擇。被稱為「無痛麗珠蘭」的滾針射頻，因為注射角度和深度更平均，痛感可減少約7成，療程後的修復期亦由1星期縮短至1至2日。對怕痛的用家來說，是傳統手打注射以外的另一個選擇。
麗珠蘭多久打一次？療程後護理要注意什麼？
不少人關心麗珠蘭多久要打一次，一般建議初次療程施打3至4次，每次相隔約3週，之後每半年進行一次定期保養，維持修復與抗衰老效果。由於成分天然安全，麗珠蘭可與其他針劑或激光、射頻等高能量治療一同使用，先為皮膚打好健康基礎，再配合發揮加乘效果。至於療程後護理亦很簡單，只需注意日常保濕和防曬即可。
無論是想改善細紋、粗大毛孔、痘疤，抑或單純想保持年輕膚質，最重要是選擇香港獨家總代理認證的原廠行貨，這樣才能真正體驗麗珠蘭帶來的修復力量。
