Relief Therapeutics 與 NeuroX 完成業務合併並成立 MindMaze Therapeutics

瑞士日內瓦 - EQS Newswire - 2025年12月17日 - MindMaze Therapeutics Holding SA (瑞士證券交易所代碼：MMTX) 今日宣佈，正式完成與 NeuroX Group SA 的業務合併。NeuroX 是一家處於商業化階段的公司，提供基於實證、針對神經系統疾病的精準數碼療法。合併後的全新實體將以 MindMaze Therapeutics Holding SA 的名義營運。



本次業務合併於 2025 年 10 月簽訂最終協議，並於 11 月公司特別股東大會中獲得通過後順利完成。該交易促成一間全方面整合的新企業誕生，擁有一個前所未有的生態系統，結合精準數碼神經治療、藥物治療、尖端裝置、數據及人工智能驅動的平台，以開創神經護理的新模式，改善患者的生活品質。



MindMaze Therapeutics 董事會成員、瑞士聯邦理工學院 (EPFL) 神經科學與認知神經義肢學教授、日內瓦大學附屬醫院臨床神經科學系客席教授 Olaf Blanke (醫學博士) 表示：「隨著人口老齡化，相關疾病的發病率持續上升，預計每六個人中就有一人會罹患神經系統疾病，對於有效且具擴展性的解決方案需求更為迫切。神經康復過程需要密集且反覆的訓練，但傳統醫療系統往往無法提供足夠的治療，導致數以百萬計的患者未能獲得理想治療。MindMaze Therapeutics 正針對此痛點，提供經臨床驗證的數碼神經治療方案，陪伴者於醫院、復康中心乃至於家中，走過康復之路。」



MindMaze Therapeutics 董事會主席 Walid Hanna 表示：「今日開啟了 MindMaze Therapeutics 的全新發展篇章。本公司的基礎建於臨床驗證的創新之上，並以革新神經醫療服務為目標，針對神經疾病患者在運動及認知功能康復方面的長期治療缺口。我們現正致力推動精準神經治療平台的發展，期望擴大臨床成效。是次與 Relief 的合作帶來互補優勢，其生物製藥資源亦進一步強化我們的增長策略，加速推進藥物與數碼治療整合，拓展業務發展潛力。」



MindMaze Therapeutics 透過股份交換方式成功收購 NeuroX，其原有股東將其所持全部股份轉讓，並換取公司新發行的 1.4 億股普通股。據已獲批准的招股書及相關法規，該等新股將於今日在瑞士證券交易所 (SIX Swiss Exchange) 上市並開始交易。自即日起，所有公司上市普通股將改以新股票代號 MMTX 交易。交易完成後，公司總流通股份數量增至 152,602,044 股，不包括庫藏股在內。



免責聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，可通過「相信」、「假設」、「預期」、「計劃」、「可能」、「能夠」、「將會」或類似用語加以識別。該等陳述基於當前計劃與假設，並存在一定風險與不確定性，或導致實際結果、財務狀況、業績或表現與明示或暗示的內容出現重大差異。此類因素包括但不限於商業、經濟、金融、監管和競爭等因素，以及該公司執行其策略，與獲取足夠資源以支持營運的能力。本通訊之資料來源截至發佈日，MindMaze Therapeutics 無義務就任何新資訊、未來事件或其他原因，更新本新聞稿中任何前瞻性陳述。



補充資訊：

相關文件： Ad hoc release_MindMaze_Closing Business Combination











關於 MindMaze Therapeutics

MindMaze Therapeutics 是一家總部位於瑞士、處於商業化階段的公司，於 2025 年 12 月由 RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (Relief) 與 NeuroX Group SA 合併成立。該公司開發前所未有的數碼療法並予以商業化，用於治療神經疾病與腦部障礙。其解決方案建基於先進的大腦技術平台，整合軟件、感應器與遠距醫療，已在全球多個診所及家居場景中廣泛應用。MindMaze Therapeutics 經臨床實證的神經治療方案，在中風、帕金森症及與年齡相關的高風險族群中，展現顯著的臨床與醫療經濟效益。該公司亦正持續擴展其研發管線，涵蓋其他相關神經適應症，包括多發性硬化症、脊髓損傷、創傷性腦損傷及阿茲海默症。



此外，該公司亦同時管理 Relief 原有的臨床及商業生物製藥資產組合，聚焦於罕見皮膚病、代謝疾病及呼吸系統疾病。



MindMaze Therapeutics 於瑞士證券交易所上市，股票代號為

MMTX

，並於美國 OTCQB 報價市場掛牌，代號為

RLFTF

及

RLFTY

。



如需更多資訊，請瀏覽：

www.mindmazetherapeutics.com

。



