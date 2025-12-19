Rick Owens 宣布未來系列全面禁用皮草

Owenscorp/ Rick Owens

重點摘要

Rick Owens 於 12 月 15 日正式宣布，未來所有產品全面停用動物皮草。

這項決定緊接 Coalition to Abolish the Fur Trade（CAFT）發起、為期五天的抗議行動而來。

品牌此舉亦呼應時裝業日益壯大的「零皮草」政策趨勢。

在「道德採購」上邁出關鍵一步，Rick Owens 正式確認，未來所有系列與產品都將停用一切動物皮草。品牌於 12 月 15 日公布這項決定，明確回應近期由動物權益團體發起的抗議行動。

這項政策更新率先刊登於品牌官網的「Eco-Aware」頁面，一則新聲明寫道：「在過去十年，我們逐步減少，並最終停止了皮草製作。我們未來將不再參與任何皮草生產。」同時，這項承諾亦即時反映在其電商平台上，原本上架的一款 mink 手袋已被迅速下架。

促成這次決定的關鍵導火線，是 Coalition to Abolish the Fur Trade（CAFT）自 12 月 10 日起發起的一場為期五天的抗議行動。CAFT 點名 Rick Owens，原因在於品牌一向在服裝、靴款等單品中大量使用動物皮草。這場行動於多個關鍵據點發起示威，包括 Rick Owens Furniture 於倫敦舉行的「Rust Never Sleeps」展覽場地，以及 Rick Owens 位於 Los Angeles 與 New York City 的零售店。

Owenscorp 的決定，與時裝界正加速走向「零皮草」的大方向不謀而合。近期例子包括 Condé Nast 於 10 月在旗下全球刊物全面禁用皮草內容，以及 Council of Fashion Designers of America 宣布，New York Fashion Week 日後將全面禁止皮草。