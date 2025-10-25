梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
RICOH GR 加持、realme GT8 系列國行銷量報捷！三日銷量超歷代首週表現、「這容量」出機佔比過半
以低至 3,999 人民幣（約港幣 $4,360）價格，提供 S8 Elite Gen 5 旗艦效能、兼配備抓拍王 RICOH GR 影像技術，realme 早前宣佈旗艦 realme GT8 系列旗艦手機，首銷三日銷售額、已打破系列歷代首週銷售額紀錄，表現理想。
據 realme 在「真我手機」官方微博帳號公佈資訊，realme GT8 系列旗艦手機，首銷三天銷售額、已打破系列歷代產品首週銷量紀錄，成績表現理想。
文中提到 realme GT8 系列客戶群當中，最受歡迎機型為配置第二高的 16+512 儲存，總出機佔比達 50% 以上，可視為主要客群認為最值得入手的配置機型。
Mobile Magazine 短評：除效能價格比考量，RICOH GR 相機亦是不少用家入手 GT8 系列原因之一，作為首次合作相機品牌市場答案成績理想，後續或再有其他新品。
資料來源：realme（中國）
