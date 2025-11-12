RIME 1.5版本更新——真正沉浸感，更加鋭利清晰

Neumann推出RIME外掛程式免費更新，重新定義耳機上的沉浸式音頻監聽體驗

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月12日 - Neumann欣然宣佈發佈RIME 1.5版本，這是這款參考級沉浸式監聽環境（Reference Immersive Monitoring Environment）外掛程式的最新升級。RIME專為Neumann頭戴式耳機量身打造，使音樂製作人和音頻工程師能夠以參考級精度監聽沉浸式格式，如Dolby Atmos等。現在，RIME擁有更強大的功能。





RIME 1.5版本的新特性：



更深沉的低音——為所有非低音監聽音箱擴展了其低頻響應範圍

更出色的瞬態精度——動態反應更鋭利，助力更佳混音決策

3維自由度頭部追蹤——支持頭部的垂直和水平運動追蹤

更多格式選項——增加對5.1格式和7.1.2格式的支持

更寬廣的環境參數範圍——提供更多對空間感和聲場深度的控制

峯值對齊輸出——避免信號超過0 dBFS，信號更乾淨完整

響度匹配直通——無縫比較雙耳聽感和下混信號

快速獨奏/靜音按鈕——可立即隔離水平聲道或高度聲道

macOS獨立版本——可脱離數字音頻工作站（DAW）單獨使用RIME

又一次飛躍

「RIME專為Neumann耳機量身定製，確保這條完美的信號鏈貫穿始終，直達用户，」Neumann產品經理Jorma Marquardt解釋道，「我們對NDH 20和NDH 30耳機的製造公差控制得極為嚴格，而且我們了解它們的所有聲學參數。採用突破性的AMBEO算法，RIME實現了無與倫比的聲音一致性和極其精準的三維定位，帶來真正沉浸的體驗。」



「RIME不是簡單的模擬，」Marquardt補充道，「它捕捉的是擁有終極品質的理想控制室環境。1.5版本將真實感和易用性推向更高水平，使沉浸式監聽更觸手可及且更精準，遠超以往。」



為什麼選擇RIME？

RIME提供專為Neumann耳機設計的參考級沉浸式監聽體驗。藉助AMBEO虛擬聲學算法和Neumann傳奇KU 100人頭麥克風採集的聲音數據，RIME呈現出真實感極強的3D聲場。不論是在Dolby Atmos混音時，還是在檢查立體聲兼容性時，RIME都能確保您的作品在各類播放系統上完美呈現。



系統要求：



Mac：macOS 10.15及以上版本，支持Intel和Apple Silicon原生兼容

PC：Windows 10及以上版本

支持格式：VST3, AU, AAX

兼容數字音頻工作站（DAW）：Pro Tools, Pyramix, Logic, Reaper, Cubase, Nuendo

獲取方式

RIME 1.5版本現可通過電子下載方式，從授權經銷商以及Neumann官網購買。客户在購買後幾分鐘內即可收到授權碼。現有RIME用户將免費獲得此次更新。

鏈接：RIME - Neumann Software

關於Neumann

Georg Neumann GmbH，稱為「Neumann.Berlin」，是全球領先的錄音室級音頻設備製造商，打造了許多富有盛名的傳奇錄音麥克風，如U 47, M 49, U 67和U 87。Neumann成立於1928年，憑藉技術創新屢獲國際大獎。自2010年起，在傳奇揚聲器創新品牌Klein + Hummel的產品基礎上，Neumann將其在電聲換能器設計領域的專長擴展到錄音棚監聽音箱市場。首支Neumann錄音棚監聽耳機於2019年面世。自2022年以來，Neumann越來越關注為現場音頻提供參考級解決方案。隨着首款音頻接口MT 48的推出，以及其革新性轉換器技術，Neumann現可提供拾取和傳遞最佳聲音所需的所有必要技術。Georg Neumann GmbH自1991年起成為Sennheiser集團成員，並由Sennheiser遍布全球的子公司網絡和長期貿易伙伴負責代理。

www.neumann.com







