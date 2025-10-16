Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Rimowa行李箱「芭蕾粉」新色仙氣出擊！配色愈出愈靚，連旅行配件都藏著粉色浪漫

年尾節日旅行季即將到來，是時候為你的下一趟旅程添置新裝備了！Rimowa Essential 系列驚喜推出「芭蕾粉」（Ballet Pink）限定新色，柔和的淡粉紅色調像玫瑰花瓣般優雅，從行李箱到旅行配件都瀰漫著浪漫氣息，絕對是今年最令人心動、顏值最高的旅行單品！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Rimowa Essential 系列「芭蕾粉」行李箱輕量又耐用

Rimowa 經典的 Essential 系列是全球首款聚碳酸酯行李箱，以其輕量又耐用的特性而聞名。這次推出的全新「芭蕾粉」配色，共有3款尺寸包括：適合短途旅行的Cabin款（HK$7,250）、專為長途旅行設計的Check-In L（HK$9,100），以及容量更大的Trunk Plus（HK$11,500）。

廣告 廣告

這系列行李箱配備了伸縮手柄、多輪系統與 TSA 認證鎖具。內部設有全拉鍊隔層、大型網狀口袋和可調節彈性隔板，收納物品更加得心應手。每款行李箱還附贈專屬皮革行李牌和貼紙，展現品牌一貫的細節質感。

同步登場：從斜挎包到手機殼的唯美粉色配件

除了行李箱，Rimowa 更同步推出了多款唯美的粉色系配件：如俐落有個性的 Personal 鋁制斜挎包、採用意大利小牛皮製作實用又優雅的粉紅色斜挎包。

Cabin $7,250

SHOP NOW

Check-In L $9,100

SHOP NOW

Trunk Plus $11,500

SHOP NOW

Photo from Rimowa

Cross-Body Bag $12,750

SHOP NOW

Photo from Rimowa

Cross-Body Bag Small $9,250

SHOP NOW

Photo from Rimowa

再加上同色系的 iPhone 手機殼，無論是日常出行或假日漫步，都能輕鬆搭配出精緻柔美的整體造型。

Ballerina pink iPhone 17 Pro MagSafe-compatible Case $1,200

SHOP NOW

Photo from Rimowa

這組仙氣十足的芭蕾粉旅行系列，將於 10 月 9 日在 Rimowa 門市和官方網店限量發售。快準備為你的下一趟旅程添上這份優雅的浪漫氣息吧！

按此到Rimowa網站

JW Anderson x Moncler重磅聯名！搶購「設計界拼命三郎」系列，大玩英倫羽絨美學

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

YSL手袋減價平官網近$6,000！人氣LE 5 à 7手袋折後低至$18XXX／黑金經典銀包比官網平$550

Miffy原來70歲，周年慶推出初代設計周邊！日本品牌聯名向Dick Bruna致敬系列，從V形尖耳到圓潤萌兔

「New Celine」要把「窄腳褲」回歸？「Celine王子」V與大家捕捉新任創意總監Michael Rider的設計