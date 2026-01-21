Riot Games新作格鬥遊戲「2XKO」正式上線！除PC外，PS5、Xbox也開始發行

Riot Games已於2026年1月21日(三)正式上線基本遊玩免費的2v2團隊形式格鬥遊戲「2XKO」。

除PC外，也已開始於PlayStation 5、Xbox Series X|S發行。

基本遊玩免費的新作格鬥遊戲「2XKO」正式上線！

「2XKO」是一款採用雙人團隊輔助形式的2v2對戰格鬥遊戲。

以《英雄聯盟(LoL)》的世界「符文大地」為舞台，在格鬥遊戲特有的高學習門檻、玩家多樣化表現、白熱化對人戰的基礎上，引入了合理的操作性與遊戲機制。

廣告 廣告

除PC外，也已 開始於PlayStation 5、Xbox Series X|S發行 ，並支援跨平台遊玩與跨平台進度同步。

無論遊玩環境為何，廣大用戶都能在同一個舞台上對戰。

第一賽季開始

自2026年1月21日(三)起，第一賽季開始，新增英雄「凱特琳」。

同時，以競技舞台為主題的造型系列「Frame Perfect」也將登場。

本造型系列的部分收益，將用於支援全球的2XKO賽事主辦方，用於增加總獎金以及支援未來的賽事製作與營運費用。

造型組合包將陸續開始販售！

電玩狂熱 豪華組合包

愛的獵人 豪華組合包

蜜蜂 豪華組合包

集結了多項內容的造型組合包將自2026年1月21日(三)起陸續販售。

街機MEGA組合包: 2026年1月21日(三)～

完美版MEGA組合包: 2026年1月30日(五)～

愛的獵人MEGA組合包: 2026年2月6日(五)～

蜜蜂MEGA組合包: 2026年2月27日(五)～

詳情請參閱「2XKO」官方網站。