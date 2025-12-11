Rivian 發布自駕芯片及自主駕駛計劃 以與 Tesla 競爭

Rivian 在加州帕洛阿爾托舉行的 AI 和自動駕駛日上，首次揭示了其自動駕駛芯片及自主計劃，以與 Tesla 等公司競爭。這家電動車初創企業計劃推出名為 Autonomy+ 的訂閱服務，每月收費 $49.99 / 約 HK$ 389，以及一次性購買計劃，前期費用為 $2,500 / 約 HK$ 19,500，旨在讓用戶獲得其自動駕駛套件的使用權。首席執行官 RJ Scaringe 表示，隨著行駛里程的增加和數據的收集，系統將變得更加智能和可靠。

他強調，這與 Tesla 的神經網絡類似，透過深度學習來隨著每英里行駛而不斷改進。他表示：「我們的團隊在自動駕駛和人工智能方面的努力讓我無比興奮。我們更新的硬件平台，包括我們自主研發的 1600 sparse TOPS 推理芯片，將使我們在自動駕駛方面取得顯著進展，最終實現 L4 的目標，這將徹底改變用戶的擁有體驗，讓顧客在車內能夠重新掌握自己的時間。」最初，Rivian 計劃將這項服務提供給個人擁有的車輛，而不會作為打車服務運營。

然而，RJ Scaringe 透露，未來也將考慮進軍共享出行市場。他表示：「雖然我們的初步重點將放在個人擁有的車輛上，但這也使我們能夠追求共享出行領域的機會。」在硬件方面，Rivian 採用的方法不同於 Tesla 的視覺主導策略，將依賴 11 個攝像頭、5 個雷達傳感器和一個正面朝向的 LiDAR。該公司還正在自主開發一款芯片，將由 Tesla 的供應商 TSMC 生產，這款名為 RAP1 的芯片性能將比目前 Rivian 車輛中的芯片強大約 50 倍，並且每秒可進行超過 800 兆次計算。

RAP1 驅動著 Rivian 的第三代自動駕駛電腦 Autonomy Compute Module 3（ACM3），其規格包括：1600 sparse INT8 TOPS（每秒萬億運算次數）和每秒處理 50 億個像素的能力。RAP1 還具備 RivLink 低延遲互聯技術，能夠將多個芯片連接以擴展處理能力，並由自主開發的 AI 編譯器和平台軟件支持。關於 LiDAR，Rivian 計劃在即將推出的 R2 車型中使用，以實現 SAE Level 4 自動駕駛，這將允許乘客坐在後排，根據相關機構的評估，無需隨時接管駕駛。

Rivian 還將在不久的將來為第二代 R1 車型推出先進的 UHF（Universal Hands-Free）功能，該功能將適用於美國和加拿大超過 350 萬英里的道路。RJ Scaringe 表示：「我們的車主最希望的就是能夠享受更多的免手駕駛里程。通過 Universal Hands-Free，您現在可以在任何有明確車道的道路上享受免手駕駛輔助駕駛。」這顯示了 Rivian 將與 Tesla、Waymo、Zoox 等公司展開激烈的競爭，爭奪自動駕駛市場的主導地位。

Rivian 的新計劃不僅顯示了其在自動駕駛技術上的積極努力，也強調了電動車市場的快速變化與競爭。隨著 Tesla 持續推動創新，無論是自動駕駛系統還是其他技術，這都將對整個市場產生深遠的影響，提升消費者的駕駛體驗和安全性，進一步推動電動車的普及。

