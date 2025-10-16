《RM》梁世燦患甲狀腺癌 認了吃藥控制12年

▲《Running Man》班底梁世燦上節目分享自己罹患甲狀腺癌的心路歷程，透露自己現在也還在吃藥控制中。（圖／KBS Entertain YouTube）

[NOWnews今日新聞] 韓國知名綜藝節目《Running Man》班底成員梁世燦，他曾在2013年被診斷出罹患甲狀腺癌，經過許多治療後現在靠吃藥來控制病情，他近日登上節目時，提及當年總是覺得身體很疲憊，即使睡了10個小時依然打哈欠，後來才發現那是身體在給自己的警訊。

梁世燦得甲狀腺癌 吃藥控制12年

梁世燦日前登上節目《屋塔房的問題兒們》，他在節目中公開了自己多年前罹患甲狀腺癌的經歷，當天來賓還有同樣曾罹患甲狀腺癌的演員陳泰賢，陳泰賢透露自己「已經康復到不需吃藥控制的程度」，此時梁世燦則平靜回應：「我現在都還在吃藥」，讓現場其他來賓一度語塞。

梁世燦透露自己當年和喜劇演員的好友一起做健康檢查，沒想到在工作彩排時，接到了自己罹癌的通知，他苦笑說：「根本沒有難過的時間，身邊好友還開玩笑說：『他得癌症了～』試圖用輕鬆的氣氛讓自己不要那麼難過。」

▲梁世燦分享自己多年前跟朋友相揪去做健康檢查，結果自己被查出了癌症。（圖／KBS Entertain YouTube）

身體出問題有警訊：怎麼休息都很累

梁世燦分享生病時的症狀是「非常疲憊」，「我有時一天睡了十個小時，結果醒來還是打哈欠，後來才知道是身體在警告自己。」對此陳泰賢也分享自己做了手術後精神就恢復許多，不過有時體力還是會撐不住，讓梁世燦認同附和：「我也是這樣！」

而梁世燦在節目中透露自己多年來靠吃藥控制病情，也讓許多粉絲感到心疼，認為他在鏡頭前總是帶給大家元氣、有精神的一面，在私底下卻承受了許多痛苦，因此希望梁世燦的病情可以一直好轉，並且持續保持健康。

