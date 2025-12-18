宏福苑五級火｜情緒支援熱線
畫出「女團等級」精緻電眼！RMK 復古色調、KISSME 鑽光眼線，媚比琳X HELLO KITTY聯名、艾杜紗4款超好用眼線液筆推薦
畫眼線是許多人的化妝瓶頸，手抖畫歪、線條不流暢，或是出門半天就暈成熊貓眼，是大家最害怕的噩夢。所謂「工欲善其事，必先利其器」，隨著美妝科技進步，現在的眼線液筆不僅在「抗暈染」上做到極致，更在「筆尖彈性」與「出水穩定度」上大幅升級，甚至透過物理設計來防止手震。不論你是剛入門的新手，還是追求精緻細節的彩妝控，以下推薦的這幾支眼線液筆，絕對能讓你一筆成型，眼神瞬間放大兩倍！
眼線液筆推薦：RMK 彩繪眼線液筆
富有彈性與柔韌度的筆尖，具有穩定感能流暢的舒適描繪，全新的眼線液筆正如品名般能輕鬆勾勒出生動清晰的線條。3色限量發售分別為EX-01與EX-03為珠光質地、EX-02則是霧面質感。無論哪一款色調皆能以一筆彩繪鮮明亮麗的輪廓，充分享受細膩復古色調的韻味。
散發飽滿的顯色度兼具能融於眼周膚色展現自然無痕的妝效，即使作為局部的亮眼點綴，亦能呈現自然且精緻的印象。採用溫水能輕鬆卸淨的 Waterproof 防水、Smudge proof防暈染處方。筆蓋採用帶黑感色澤的銀色調設計，開啟筆蓋的瞬間，映入眼簾的繽紛色彩更顯鮮明亮眼的印象。
眼線液筆推薦：KISSME 超！持久極細抗暈眼線液筆
新持久成分 × 新高密著成分 強力抗淚，汗水，皮脂，眨眼摩擦也不脫落、不暈染，0.1mm極細超柔軟彈力手紮筆頭、服貼滑順不失控，輕鬆填補眼角和睫毛根部空隙，新液體調節裝置，出水流暢均勻一筆描繪，速乾配方不易沾染眼皮。2025.12月全新限定鑽光系列上市，添加質感珠光亮片，綻放如鑽石般高級感光芒，打造超持久閃耀精緻電眼。
眼線液筆推薦：媚比琳 X HELLO KITTY聯名 超激細抗暈眼線液抗手震版
筆管構造精準控制墨水的出水量，不斷水也絕不手震！創新0.01mm筆尖能深入睫毛根部填補間隙瞬間2倍大眼，勾勒完美電眼輪廓！獨特超發色配方能輕鬆創造出眼線的超亮漆黑感，輕易散發光線均勻折射的濃烈光澤感；有別於一般傳統眼線液的墨水僅能呈現灰霧線條，立即塑造立體輪廓，加深對比，使雙眼深邃有神！
眼線液筆推薦：艾杜紗 絕對俐落眼線液
以柔順好上手的眼線膠筆廣受小紅書、Dcard等各大美妝論壇網友好評的日法混血彩妝品牌，推出全新絕對俐落眼線液筆，獨特筆管設計，於筆管後端嵌入「金屬配重」增加重量，有效防止手震手滑，就算是第一次畫眼線的新手小白也可以立即上手勾勒出俐落滑順線條。此外，極細筆尖與穩定出水量可輕鬆勾勒出細緻線條；顯色飽和不突兀，能清晰自然的放大雙眸；防暈抗摩擦，出油出汗也不怕暈成熊貓眼，維持完妝一整天。
交換禮物變「絕交禮物」？網友公認最不想收到的 5 大聖誕爛禮物，馬克杯竟然只排第二，收到第一名真的會翻臉！
女神韓孝周、惠利御用！韓國明星髮型師親授「燙髮」3大關鍵，「頭包臉」、顯瘦就靠這4款
國民初戀再進化！秀智為新劇狂練芭蕾，體態跟臉蛋都美出新高度，韓妞都在瘋的「芭蕾雕塑」到底多厲害？
潤唇膏除護唇外6大意想不到的功效！同場推薦低敏滋潤護唇膏 逾12萬五星好評潤唇膏$6有找
這個冬天雖然不太冷，但天氣依然乾燥，雙唇需要特別保養。試想一下，當你微笑時，嘴唇直接成為大家的視線關注點，柔嫩光滑的嘴唇看起來有細心呵護，大家對你的印象分會大大增加！而潤唇膏不僅僅是嘴唇的好夥伴，其實它在生活中用途廣泛，總結下來有6大功效。接下來，Yahoo購物專員為大家講解潤唇膏如何在日常生活中發揮大作用，也特別推薦好用不刺激的護唇膏供大家選擇，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新聞女主播Always Ready上鏡秘訣： NMN提拉丸 抗老同時緊緻
劇集《新聞女王2》掀起城中熱話，劇中 Man 姐等主播在鏡頭前爭分奪秒，舉手投足都要展現最佳狀態。這並非只是戲劇效果，現實中的主播同樣需要經常捱夜採訪、應付突發事件，更要迎接高清特寫的考驗。如何保持皮膚緊緻透亮，成為許多人好奇的秘密。近期，多位主播不約而同分享令皮膚 Always Ready 的「上鏡法寶」—— Naturo Vita NMN 提拉丸，助她們逆齡抗老，在鏡頭前展現年輕緊緻的輪廓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
年末最值得期待的唇彩清單！YSL「煙管唇膏」、GA「持色水唇紗」全上榜！
Armani Beauty率先帶來話題度最高的#持色水唇紗-奢華柔紗訂製唇露，靈感取自高訂秀場的烏干紗質感，將空氣感、透薄度與霧面妝效結合成全新唇彩形式。採用厲害的「一滴水轉紗」科技，上唇後質地會從水感迅速轉化為細緻柔霧薄膜，搭配上將柔霧色調包裹在保濕油中的「24H微研持...styletc ・ 1 天前
不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝
2026 年春季，彩妝不再急於抓住目光，而是選擇慢慢貼近肌膚與內心。色彩刻意降溫、光澤變得柔軟，妝容像是一段似曾相識的記憶，在低調中散發存在感。從色彩選擇、質地表現到包裝設計，春妝全面走向「溫柔卻有深度」的新平衡。趨勢一：朦朧粉彩（Hazy Pastel）主導春妝，...styletc ・ 42 分鐘前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 8 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 12 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 2 小時前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 6 小時前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黎明59歲生日｜由對婚姻遲疑到再次相信愛情，回顧金句王的愛情語錄：拍拖就如同撞鬼，都很講緣分
12月11日迎來59歲生日的黎明，由九十年代初出道，當時高大、帥氣又冷酷的外表，就讓他瞬間成為萬人迷。在步入婚姻之前，幾乎他的緋聞女友都是香港小姐和模特兒級數的漂亮佳人。1993年黎明拍攝《原振俠》後和李嘉欣交往；在1997年，他被拍到和大美人金喜善約會；1998年拍攝《玻璃之城》後，就有傳他和舒淇開始戀愛。在和樂基兒的四年婚姻結束後，被問及對感情的想法，他拋下經典的一句：「拍拖就如同撞鬼，都很講緣分！」Yahoo Style HK ・ 8 小時前
賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活
福特汽車 (F) 汽車近日投下震撼彈，正式宣布停產旗下旗艦純電動皮卡 F-150 Lightning，並轉向大力擁抱增程車型。這項被視為 「開倒車」 的舉動，不僅讓業界震驚，更招來特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克（Elon Musk）的嚴厲評價，直言這是「自作孽不可活」。鉅亨網 ・ 22 小時前