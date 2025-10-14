Rockfish Weatherwear香港店進駐銅鑼灣！張員瑛也穿的英國品牌，Clor最新系列、SUSAN FANG聯名獨家同步發售

有留意韓國潮流服飾的朋友，聖水洞人氣Rockfish Watherwear現在香港都有旗艦店了！品牌選址銅鑼灣波斯富街、利舞台附近，並將新系列Clor以及SUSAN FANG聯名系列帶到來香港上架。各位喜歡逛韓國「聖水洞」潮牌的話，要來這邊入手心頭好！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

人氣鞋履品Rockfish Weatherwear，繼2024年於尖沙咀K11 MUSEA首次開設期間限定店後，現在將熱潮延伸，在銅鑼灣開設兩層高的Rockfish Weatherwear香港旗艦店。新店以韓國聖水洞旗艦店為設計藍本，除了全面展示多個人氣鞋款，包括芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋、秋冬必備雪靴等，更為大家帶來旗下全新服飾品牌Clor最新系列單品以及SUSAN FANG聯名系列。

廣告 廣告

（官方圖片）

這鞋子品牌在韓國相當高人氣，韓星如BLACKPINK成員JENNIE、IVE成員張員瑛以及少女時代太妍等等都有加持。熱賣鞋款有復古的瑪莉珍鞋BELLA QUILTED MARYJANE，超多配色總有一款合心水。另外，SQUARE TOE MARYJANE方頭瑪莉珍鞋、「增高鞋」FLATFORM Z-STRAP厚底Z字帶鞋、WISLEY QUILTED SCRUNCH FLAT菱格皺褶平底鞋也是人氣單品。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

近年大熱的機能鞋與芭蕾舞鞋混搭設計的「綁帶運動鞋」，也是Rockfish的話題作，現在都可以在香港旗艦店試鞋入貨。

（官方圖片）

Rockfish Weatherwear銅鑼灣旗艦店更帶來旗下全新品牌「Clor」的手袋，主打更年輕、時尚與功能兼備的設計，適合打造型格或優雅穿搭的精緻女生。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

品牌與登上倫敦及米蘭時裝周的新銳品牌SUSAN FANG的聯名系列，也會在新店裡上架。以富有情感的花卉設計和創新紡織工藝聞名的SUSAN FANG ，今次的聯名系列為Rockfish Weatherwear帶來一系列甜美可愛、空靈夢幻的時尚單品。長絨毛靴、絨毛瑪莉珍鞋、絨毛泡泡包、蝴蝶結包、帽子、圍巾和手套等都是話題作，聯名系列產品數量有限，各位夢幻少女要手刀搶貨！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

Rockfish Weatherwear香港旗艦店

時間：11am-9pm

地址：銅鑼灣波斯富街89號

電話：9873 4983

CARLYN「韓國元祖級雲朵包」香港開限定店！韓韶禧、宋智孝、金世正熱捧的聖水洞火紅手袋品牌

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包

Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了

韓國LEMEME是什麼？秒殺手袋連韓星Nana、Wendy都加持的小眾品牌