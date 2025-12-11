RockFlow 完成數千萬美元融資，加速打造「All-in-One」AI 原生投資平台

新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年12月11日- 總部位於新加坡的 AI 原生金融科技公司 RockFlow 今日宣佈，已完成新一輪數千萬美元融資。本輪融資由螞蟻集團領投，Monolith 礪思資本，以及現有股東藍馳創投、Forwest Capital 和 Evergreen 參與跟投。



此次融資正值 RockFlow 舉辦的「RockAlpha AI 模型美股交易大賽」引發業界熱議之際。該賽事不僅清晰展示了「AI 模型進行真實美股交易」的巨大潛力，也驗證了 RockFlow 旗下全球首創的金融交易 AI Agent —— Bobby，在真實投資環境中的強大應用能力。



Bobby 的問世標誌著 AI 技術從「被動輔助」邁向「主動執行」的關鍵變革。這項獨家創新技術已無縫整合至 RockFlow App 中，突破了傳統聊天辅助（Chatbot）的功能侷限，全面革新投資的四大核心階段：資訊蒐集、市場分析、策略制定及交易執行。Bobby 化身為您的 24/7 全天候專屬投資夥伴，運用自研量化模型，即時生成客製化（Tailored）、多維度的投資策略，為投資者帶來具備實質效益的 AI 應用價值。



據透露，RockFlow 正依託其全球合規架構，在全球多個主要市場同步申請券商、信託、穩定幣、支付及數碼銀行（Digital Bank）等多項金融牌照。其所屬集團公司近期已成功獲得香港證監會（SFC）頒發的第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（資產管理）牌照。這一里程碑為其在香港這一國際金融中心開展受規管的金融業務奠定了堅實基礎。



展望未來，RockFlow 的願景是構建一個覆蓋全球多資產類別的「All-in-One」AI 原生金融科技平台。公司計劃在未來數月內，陸續接入加密貨幣、現實世界資產（RWA）、事件合約及私有股權（Private Equity）等更多資產類別，持續探索 AI Agent 在全品類資產投資中的應用邊界。本輪融資後，RockFlow 將進一步推動大模型技術在金融服務業的深度創新與落地。



RockFlow 創始人 Vakee 表示：「AI Agent 技術正從根本上重塑金融服務的體驗與入口。我們的核心使命，是利用 AI 將原本複雜、專業的金融服務，變得極致易用和個性化，讓每一位用戶都能享受到輕鬆、流暢的金融服務體驗。我們始終將用戶資產安全與數據私隱放在首位，嚴格遵循各國合規標準，持續加大研發投入，確保 AI 產品在功能、安全與合規上始終保持行業領先。」





關於 RockFlow

RockFlow 是一家總部位於新加坡的人工智能金融科技公司，致力於透過 AI 技術創新，為全球投資者帶來簡單、有趣、智能的投資體驗。自創立以來，公司已獲得多國頂級美元基金及知名科技企業創始人的多輪投資，產品覆蓋 40 多個國家和地區的用戶。



RockFlow（https://rockflow.ai/）支持美股、港股等多個股票市場交易，並創新性地為用戶打造極簡期權產品和投資大師自動跟單（Copy Trading）等功能，讓投資成為一種生活方式。2025 年，公司正式推出全球首創的金融 AI Agent Bobby，基於自研 AI Agents 架構與金融大模型算法，用戶可使用自然語言與 Bobby 互動，實現從實時投資機會捕捉、投資分析、交易策略構建到下單交易的完整投資交易閉環，讓每個人都能輕鬆參與並感受投資樂趣。









