Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧

58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情願。

社交平台隔空開火

崔碧珈早前曾大讚Rocky是「認識的人當中最高分的男人」，對他評價甚高，並稱讚男方很單純：「我都好單純，佢比我更單純。」其後，Rocky發文承認向崔碧珈展開追求，大家未有任何親密行為，自責過於急進，希望外間給他們空間進一步了解。然而雙方感情不但未有進展，最近更似乎經已徹底反面。

日前，兩人在IG限時動態開火，崔碧珈雖未有開名炮轟，但明顯衝着Rocky而來，她寫：「懇求唔好再成日喺我社交網追蹤我身邊嘅好朋友，你同佢哋本身就唔識，搵過其他目標繼續裝單純啦，我唔想有自己朋友受騙，請遠離我們吧。」文中更加了一袋錢的emoji在「唔想有自己朋友受騙」後面，可謂呼之欲出。反觀Rocky同樣未有開名，他隔空還擊：「會唔會係有心人諗冇心人，令冇心人變有心人，冇心人係清白。」單純的Rocky明顯為自己辯護，自言是清白及無辜。

