ROG次世代遊戲耳機「ROG Kithara」決定在台發售！2月19日起以群眾募資形式展開

ASUS宣布旗下遊戲品牌「Republic of Gamers(以下簡稱ROG)」的遊戲耳機「ROG Kithara」將在台灣發售。

將自 2026年2月19日(四) 起透過GREEN FUNDING以群眾募資形式展開。

ROG次世代遊戲耳機「ROG Kithara」決定在台發售！

ROG Kithara

「ROG Kithara」是一款搭載了為ROG專屬客製化的100mm HIFIMAN製平面振膜單體的遊戲耳機。

透過驅動整個振膜均勻運動的平面振膜方式，抑制不必要的共振，實現純淨且高精準度的音效。

低音深沉滑順，高音清晰悠揚，連槍聲、腳步聲等細微音效的細膩之處都能準確呈現。

採用開放式結構

開放式結構

透過開放式結構，能讓聲波自然通過，降低不必要的反射與共振。

抑制封閉式耳機常見的音色混濁，實現低音、中音、高音平衡優異，具有廣闊感與開放性的音場。

左右單體經過嚴格配對以確保頻率特性一致，發揮精準的左右定位與高度的聲音分離性能。

搭載全頻段對應的MEMS麥克風

全頻段對應的MEMS麥克風

搭載全頻段對應的MEMS麥克風。

採用分離音訊訊號與麥克風訊號的設計，抑制串音干擾，實現高訊噪比(SNR)。

能在抑制背景噪音的同時，進行自然清晰的語音通話。

對應廣泛裝置

附贈對應廣泛裝置的可換式插頭

隨附採用高品質OFC平衡線材的可換式插頭，除 4.4mm平衡連接外，亦對應3.5mm及6.3mm非平衡連接 。

可在DAC、擴大機、PC、遊戲機等廣泛裝置上使用。

此外，亦附贈USB Type-C to 雙3.5mm轉接器，可立即連接筆記型電腦或智慧型手機。

兼具舒適性與耐用性的設計

金屬框架與堅固的轉軸結構

採用金屬框架與堅固的轉軸結構，確保高度耐用性。

透過8段可調式頭帶與低反發材質耳墊，可長時間舒適佩戴。

隨附皮革＋布料、天鵝絨材質的耳罩，可依個人喜好自訂貼合感。

「ROG Kithara」將自2026年2月19日(四)起於GREEN FUNDING以群眾募資形式展開。

一般販售預定價格為53,980日圓(含稅)。

群眾募資實施期間

實施期間: 2026年2月19日(四)11:00～4月20日(一)23:59

事前登錄開始日: 2026年2月4日(三) ※透過LINE加入好友

回饋方案（範例）

85小時限定・前100名: 24%OFF(至2026年2月22日(日)23:59止)

超級早鳥優惠: 20%OFF(限前80名)

2個一組超級早鳥優惠: 23%OFF(限前50名)等

實施先行體驗・展示！

群眾募資期間內，將於以下店鋪實施「ROG Kithara」的先行體驗・展示。

蔦屋家電＋(東京): 2026年2月20日(五)～3月20日(五)

SHIBUYA TSUTAYA 4樓 SHARE LOUNGE 內: 2026年2月6日(五)～3月5日(四)

產品詳細資訊請參閱「ROG Kithara」產品頁面。

產品概要 ROG Kithara 約420g 100mm 平面振膜(Planar Magnetic)單體 線控式 全頻段MEMS麥克風 開放式設計 有線(3.5mm)

