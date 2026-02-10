ROG次世代遊戲耳機「ROG Kithara」決定在台發售！2月19日起以群眾募資形式展開

焦點

狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗

Saiga NAK

ASUS宣布旗下遊戲品牌「Republic of Gamers(以下簡稱ROG)」的遊戲耳機「ROG Kithara」將在台灣發售。
將自 2026年2月19日(四) 起透過GREEN FUNDING以群眾募資形式展開。

ROG次世代遊戲耳機「ROG Kithara」決定在台發售！

「ROG Kithara」是一款搭載了為ROG專屬客製化的100mm HIFIMAN製平面振膜單體的遊戲耳機。
透過驅動整個振膜均勻運動的平面振膜方式，抑制不必要的共振，實現純淨且高精準度的音效。
低音深沉滑順，高音清晰悠揚，連槍聲、腳步聲等細微音效的細膩之處都能準確呈現。

採用開放式結構

透過開放式結構，能讓聲波自然通過，降低不必要的反射與共振。
抑制封閉式耳機常見的音色混濁，實現低音、中音、高音平衡優異，具有廣闊感與開放性的音場。
左右單體經過嚴格配對以確保頻率特性一致，發揮精準的左右定位與高度的聲音分離性能

搭載全頻段對應的MEMS麥克風

搭載全頻段對應的MEMS麥克風
採用分離音訊訊號與麥克風訊號的設計，抑制串音干擾，實現高訊噪比(SNR)。
能在抑制背景噪音的同時，進行自然清晰的語音通話。

對應廣泛裝置

隨附採用高品質OFC平衡線材的可換式插頭，除 4.4mm平衡連接外，亦對應3.5mm及6.3mm非平衡連接 。
可在DAC、擴大機、PC、遊戲機等廣泛裝置上使用。
此外，亦附贈USB Type-C to 雙3.5mm轉接器，可立即連接筆記型電腦或智慧型手機。

兼具舒適性與耐用性的設計

採用金屬框架與堅固的轉軸結構，確保高度耐用性。
透過8段可調式頭帶與低反發材質耳墊，可長時間舒適佩戴。
隨附皮革＋布料、天鵝絨材質的耳罩，可依個人喜好自訂貼合感。

「ROG Kithara」將自2026年2月19日(四)起於GREEN FUNDING以群眾募資形式展開。
一般販售預定價格為53,980日圓(含稅)

群眾募資實施期間

  • 實施期間: 2026年2月19日(四)11:00～4月20日(一)23:59

  • 事前登錄開始日: 2026年2月4日(三) ※透過LINE加入好友

回饋方案（範例）

  • 85小時限定・前100名: 24%OFF(至2026年2月22日(日)23:59止)

  • 超級早鳥優惠: 20%OFF(限前80名)

  • 2個一組超級早鳥優惠: 23%OFF(限前50名)等

實施先行體驗・展示！

群眾募資期間內，將於以下店鋪實施「ROG Kithara」的先行體驗・展示

產品詳細資訊請參閱「ROG Kithara」產品頁面

產品概要

ROG Kithara

約420g

100mm 平面振膜(Planar Magnetic)單體

線控式 全頻段MEMS麥克風

開放式設計

有線(3.5mm)

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.

