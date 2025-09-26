ROG Xbox Ally 系列香港開始預訂，親生仔 gaming 手提機、一鍵直達 Xbox Game Pass 暢玩大作

英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
ROG 與 Xbox 合作推出的全新手提電競主機 ROG Xbox Ally 系列終於正式登場，香港更以網店限定的方式開始接受預訂 ROG Xbox Ally X (2025) 和 ROG Xbox Ally (2025)，讓眾玩家一鍵直達 Xbox Game Pass 暢玩海量 PC 遊戲大作！
ROG Xbox Ally 系列是實現 Xbox Everywhere 願景的硬件代表作，因為就在機身正面就有一顆大大的 Xbox 快捷鍵，一按就能啟動 Game Bar 和更多相關功能。更棒的是 Xbox 那手感超棒的曲線握把，也因為這次的冠名合作而引進到 ROG Xbox Ally X 和 ROG Xbox Ally 上，重度玩家應該會特別有感。
這次 ROG Xbox Ally 系列分有兩款，分為高階的 ROG Xbox Ally X 和 ROG Xbox Ally，兩者主要差異在晶片、RAM、儲存空間、電池，高階的 Ally X 更會有一個 USB-C 為 USB 4 規格，這是讓進階玩家可以透過接上 ROG XG Mobile 來外掛 RTX 5090 laptop 版 GPU，全新 AAA 大作都可以隨意解鎖畫質全效和光線追蹤，以最高視覺享受來遊玩。
ROG Xbox Ally 系列香港預訂資訊：
ROG Xbox Ally X (2025) ：HK$6,998
ROG Xbox Ally (2025)：HK$4,298
ASUS 官方網店三大預訂優惠：
首 100 名預訂 ROG Xbox Ally X 即送 ROG Xbox Ally (二合一)收納保護包
確保第一批發貨時間優先出貨
預訂即享《Call of Duty: 決勝時刻 黑色行動 7》公開測試搶先體驗資格（搶先體驗日期: 10 月 3 至 5 日）
