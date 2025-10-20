香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
ROG Xbox Ally X掌機太貴誰的鍋？Xbox總裁：華碩負責，他們更了解玩家
遊戲掌機市場近期熱議的焦點，肯定就是於 Xbox 與華碩（Asus）合作推出的 ROG Xbox Ally X 掌機。該掌機強大效、特製版的 Windows 系統和大畫面，在首發就獲得大量好評。但其高達 999 美元 / HK$6,998 的驚人售價也引發了不少批評。面對遠高於市場競爭對手的定價，Xbox 總裁 Sarah Bond 也首次回應，稱是由華碩主導：「他們了解玩家想要什麼」
Sarah Bond 在接受 Variety 訪談時坦言，這次的 ROG Xbox Ally X 價格策略是由硬體製造商華碩負責，最終的定價權掌握在他們手中。Bond 解釋，華碩他們對於硬體市場的深入了解、掌握，以及對消費者需求的洞察，最終決定了該掌機的價格。
當然，為了提供玩家更多樣化的選擇，雙方也同步推出了一款售價 599 美元 / HK$4,298 的基礎版「Xbox Ally」。Bond 強調，從基礎版開放預購後立即銷售一空的盛況來看，這次高和低版本的定價策略是正確的。
雖然定價策略引發論戰，但 Xbox Ally X 在市場上表現卻非常強勁，不僅銷售熱烈，甚至還有黃牛炒價。掌機本身的效能和系統運作方式，也獲得了許多評論家和玩家稱讚。
