ROG Xbox Ally X 評測：絕佳手感無爭議、掌上 Xbox 可以討論
手提機形態的 PC 遊戲主機已經不是新鮮事，由 ASUS ROG Ally 領頭的風潮算是已經進入第三代，由引起大家的好奇心，到今天理應要給出更為成熟、更為完整的產品。今年 ASUS 與微軟合作，帶來引進全面 Xbox 平台體驗的 ROG Xbox Ally X，試圖以完整的遊戲生態來填上最後一片拼圖。
絕佳手感無爭議
Xbox 引以為傲的曲線握把設計因為此次合作，重現在 ROG Xbox Ally X 的握把部分，而這也是讓玩家最有感、最滿意的升級。因為手提 PC 主機就是需要長時間握在手上，所以手把舒適度可說是決定一切。
相較前代只有扁扁的手把，ROG Xbox Ally X 就是直接把 Xbox 無線手掣的握感複製過來，715g 的機身重量完全由手掌心好好承托著，手指都可以專心操作各按鍵，不再需要兼顧承重。握把表面有著蠻明顯而的 ROG 字樣防滑紋，長時間握持也不會有手汗，非常穩定。機肩扳機有震動回饋，提升手感。
如果說 Xbox 賜予了絕佳手感，那 ASUS 就是提供了強大的硬件設計，ROG Xbox Ally X 繼承了零重力散熱設計和雙風扇散熱系統，能因應手提機會被玩家以不同遊戲姿勢與角度，側著玩、躺著玩，有效且零靜地把電競 PC 級的廢熱帶走。同時這代的 ROG Xbox Ally X 是可以拆開升級 SSD 的，標配的 1TB 不夠用就自己動手吧。
機身正面的空白處，會有著由 ROG 和 Xbox 組成的相間花紋，是在細節處都提配大家 ROG 和 Xbox 這次的合作。不過最明顯的宣示，是在螢幕左上側有一顆 Xbox 標誌的實體快捷鍵，就有如 Xbox 手掣一樣的明顯。
按下去就會進入全新 Xbox 全螢幕體驗，仿如把原生 Xbox 主機都搬到手提機之上；如果是在遊戲中途按下 Xbox 鍵，就會顯示 Game Bar 快速設定，包括遊戲切換、擷圖、朋友，比較特別的是整合了 ASUS 自家名為 Armoury Crate SE 的主機效能模式設定。
這邊是讓掌機玩家有更明顯 Xbox 平台體驗的重要一步，因為在硬件設計的配套之上，視覺部分也有 Xbox 介面的話就能有完全的沉浸感，裡裡外外都在提醒玩家「你正在玩的是 Xbox」，而非 Steam 或 Epic Games。
掌上 Xbox 可以討論
Xbox 主打 Xbox Play Anywhere，ROG Xbox Ally X 就是實現把遊戲帶著走的其中一個示範作，打開 Xbox 介面就會顯示 Game Pass 遊戲庫，甚至是其他第三方遊戲也會出現，這也是 PC 高自由度的一個體現。
ROG Xbox Ally X 搭載了效能提升 30% 的新一代 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，配搭 24GB RAM，螢幕就沿用 7” 1080p IPS、120Hz 面板，以手提機來說已經蠻頂的規格了，但我們還是會期待日後可以換上更艷麗的 OLED 螢幕吧。不過小螢幕也有其好處，就是顯示資源可以相對節省，讓這手提機在低解析度、較流暢地，原生進行 RDR2（720p, 66 fps）、Forza Horizon 5（1080p, 77fps）等 PC 遊戲。
只是 Xbox 主機本來就是主打高性能，PC 遊戲也不斷在挑戰硬件規格（以及玩家的銀包），掛上 Xbox 名號的手提機卻要對效能妥協，當然 Xbox 遊戲也不乏小品，像是近來大熱的《空洞騎士：絲綢之歌》，而且玩家也可以在 ROG Xbox Ally X 上自行探索其他平台的遊戲，但就是感覺有點微妙。
還待 Xbox Cloud Gaming
看到 ROG 與 Xbox 這兩強聯手推出遊戲掌機，事前當然會引起不少遐想，最強的硬件與完整遊戲生態結合，想必就是能把 AAA 大作帶著走？實際端出來的 ROX Xbox Ally X，硬件配置已經是市場頂級，操作體驗上也的確已經要比前代產品大有提升，包括是 Xbox 握把、Xbox 介面等，都相當有原生主機感。只是說到要取代 Xbox 主機或是電競 PC，面對著效能落差以及 HK$6,998 這價碼，就是整個產業要思考的下一步，或許由雲端負責運算的 Xbox Cloud Gaming 會是一個解法。
