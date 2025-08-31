黎智英案結案陳詞整合 控辯重點一覽
Rokid Glasses廣東話聲控即時翻譯勁屈機 近視 老花 行街 揸車 開會 超實用
全球首款AI+AR智能眼鏡Rokid Glasses登陸香港 ！我哋實測，廣東話即時翻譯超屈機，同日本人對話無延遲 ！但近視老花點算 ？導航、提詞功能實唔實用 ？想知$4688值唔值得入手 ？即刻點擊睇片！
推薦閱讀
其他人也在看
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 1 天前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜
香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...BossMind ・ 1 天前
43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來
威尼斯影展進行得如火如荼，很多影視紅星都出席，當中有孫藝珍亮相，從機場造型到紅地毯，每個造型都靚到發光，特別是那露背裝Deep V晚裝造型，真的是「靚到發光」，身型及膚質都保養得超好，果然是「孫仙」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國五大銀行不良貸款暴增、淨利差創歷史新低 金融系統藏隱患
受經濟成長放緩和薪資停滯的影響，中國消費者的信心和借貸意願受到打擊。據《金融時報》周五（29 日）報導，中國五大銀行近期公布的財報顯示，多項業務表現惡化，消費信貸違約率上升和淨利差縮窄，更凸顯了金融系統的潛在壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 1 天前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍
最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。Yahoo財經 ・ 1 天前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 6 小時前
許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆
「國民老公」許光漢退伍後來到香港宣傳《他年她日》，而且選在七夕這個甜蜜情人節檔期來到香港宣傳奇幻愛情新戲，讓香港的粉絲們都要被甜死了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
「御用外國人」布偉傑入圍《中年好聲音4》海選 離巢多時回歸娘家盼找知音重組樂隊
曾為御用外國人的布偉傑最近入圍了TVB節目《中年好聲音4》的「香港賽區最終海選」，久未於TVB岀現的布偉傑成為了焦點之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐︱大熱李尹嫣奪友誼小姐 庄靜璟谷巨大湯碗胸冠絕近幾屆
明天就是港姐決賽，14位佳麗今日（30）穿上泳裝總綵排，並由佳麗之間互選友誼小姐，最終由大熱門（1）李尹嫣先拔頭籌奪得。而另一大熱（7）施宇琪則獲抽中試戴后冠，見她狀態大勇，看來她誓要繼莊子璇於2023奪冠後，再破后冠魔咒！東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 21 小時前
馬會2024/25年度稅前利潤353億元 內地客創新高 回饋社會391億元
香港賽馬會(馬會)今日(29日)舉行周年大會，並於會後公布截至2025年6月30日止的2024/25財政年度業績。稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)按年增0.5%至353億港元，佔總收入72%，期間貢獻社會更高達391億元。am730 ・ 1 天前
阿里巴巴推新晶片 減少依賴英偉達
據《華爾街日報》周五 (29 日) 報導，中國晶片業者和 AI 開發商在北京政府支持下積極開發自主技術，如阿里巴巴 (9988-HK) 推出新晶片，多家企業開發輝達 (NVDA-US) 替代品，力拼 AI 競賽。鉅亨網 ・ 1 天前