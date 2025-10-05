Roland 重拾傳承價值，超越純粹商業考量

Roland 若只發佈過 TR-808，這家公司依然值得在音樂設備殿堂中佔有一席之地。TR-808 可說是自電吉他問世以來最重要的樂器，已經成為嘻哈、電子音樂及流行音樂的基石，使用者包括 Rihanna、Whitney Houston、Outkast、Talking Heads 和 RP Boo 等等。Roland 在 1980 年代和 1990 年代無疑是音樂科技中最具創新精神的公司，發佈了多款標誌性的類比合成器及開創性的鼓機。

然而，在 2000 年代的很長一段時間內，Roland 似乎迷失了方向，推出了一些讓人難以記住的全數字產品，如 D-2 GrooveMachine 和 VariOS。在過去的十年裡，公司主要專注於試圖喚起人們對其輝煌年代的回憶，這往往顯得無的放矢，甚至在某些情況下顯得剝削，推廣訂閱服務並遠離其類比根源。

Roland 經常提及其傳承，雖然所推出的樂器幾乎與其名稱毫無關聯。

如今，Roland 似乎首次認真對待其傳承，推出了 TR-1000 Rhythm Generator，而非僅將其視為市場推廣的材料。TR-1000 是一款嚴肅且價格不菲的樂器，真正融入了 Roland 的傳承，採用實際的類比電路。

到 1980 年代末，Roland 全力投入數字技術，幾乎完全放棄了推動其最具代表性樂器的類比技術。Roland 並非唯一認為未來不屬於類比的公司，但隨著 2000 年代新興音樂人逐漸轉向類比，這部分是因為對於主導 90 年代末及 00 年代初流行音樂的冷淡及臨床音效的反應，同時也是因為二手市場的類比設備價格低廉。儘管品味的變化及復古合成器市場的興起，Roland 依然堅持其數字策略。

最終，Roland 意識到人們真正想要的並不是一款加上 Juno 名稱的華而不實的玩具鍵盤，或是一款看似設計精巧的“GrooveMachine”。然而，Roland 似乎更願意專注於數字建模，試圖通過代碼捕捉類比音效。該公司在數字技術上投入了數十年，似乎不願意轉變方向。此外，類比電路的操作難度較高，許多在 1980 年代掌握此技術的工程師已不在公司工作。

Roland 一直透過其命名方案來強調其傳承：MC-808、SP-808、SH-201、SH-01，以及各種 Jupiter 和 Juno 型號。然而，這些樂器幾乎與其名稱毫無關聯。

直到 2014 年，該公司才似乎明白了市場的需求，推出了 TR-8，宣稱其為 808 的精神繼承者。但這並非某種復古的類比回歸，而是一款華麗的全數字產品，標誌著我稱之為 Roland 的“夠好就行”時代的開始。使用其類比電路行為（ACB）建模技術，Roland 推出了多款試圖通過模擬重現其類比經典的樂器。雖然普遍認為它們聽起來不錯，但消費者依然渴望真正的重發版本。

Behringer 迅速抓住了需求，打造了 TR-606、TR-808、TR-909 和 TB-303 的類比重製版。與此同時，Korg 則推出了 Minilogue、價格親民的 Volcas 以及復刻的復古經典如 Arp Odyssey 和 2600。

然而，Roland 似乎對於以 $500 / 約 HK$ 3,900 的價格出售其最受歡迎合成器的迷你模擬版感到滿足（若想用鍵盤演奏新合成器，則需另加 $150 / 約 HK$ 1,170）。

2018 年，Roland 推出了 Roland Cloud。這款基於訂閱的虛擬樂器和音效包集錦，毫無疑問是 Roland 最不受歡迎的產品。消費者對於消失的授權、buggy 的軟件和複雜的會員結構感到失望。而且，如果訂閱過期，會導致無法使用如 Gaia 2 等硬體合成器的 Plug-Out 附加功能。

這引出了 TR-1000，Roland 自 1983 年 TR-909 以來首度推出的類比鼓機。該公司耗費心力重新打造了 TR-808 和 TR-909 中 16 種音效的類比電路，並使用現代元件。雖然有伴隨應用程式，但無需通過訂閱服務來授權樂器以獲取電路弯曲的數字 808 引擎。產品也沒有 Aira 系列的華麗燈光秀。此外，還有大量實體控制，這應該能減少進入 Roland 知名的複雜菜單的需求。

TR-1000 感覺像是 Roland 首次真正傾聽了其消費者的心聲。其設計簡約，外觀專業，根據初步的演示視頻，音效表現出色。來自評論家和粉絲的反應普遍積極。Reddit 上的使用者稱其為“美麗、專注、專業”，“你將永遠需要的最後一款鼓機”，並聲稱“我沒有任何抱怨，這東西看起來真的很棒”。現在，如果 Roland 真心希望讓消費者滿意，或許可以考慮推出一款精簡版，省去 ACB 和採樣，專注於類比音效，並且價格低於 $2,699.99 / 約 HK$ 21,050。

