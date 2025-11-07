針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
Rolex 正式推出 Submariner Date 座檯時鐘
把 Rolex 標誌性潛水錶帶離腕間，化作精緻座檯時鐘。
重點摘要
Rolex 推出 Submariner Date Desk Clock，將標誌性潛水錶語彙化作一款精緻的座檯時鐘
採用 80mm 不鏽鋼錶殼，配備 Cerachrom 錶圈、Chromalight 顯示、藍寶石鏡面及世紀曆功能
Rolex 發佈 Submariner Date Desk Clock，將品牌標誌性的潛水錶語彙延伸為家居與辦公空間皆適用的實用座檯時鐘。以不鏽鋼製成，配備 80mm 半球形錶殼，既向 Submariner 的經典傳承致敬，亦提供一種在腕間之外感受 Rolex 設計的獨特方式。
這款座檯時鐘採用固定 60分鐘刻度錶圈，嵌入黑色陶瓷 Cerachrom 抗刮圈片，呼應 Submariner 作為專業工具錶的血統。黑色漆面錶盤搭載 Chromalight 顯示，在低光環境下仍以持久藍光確保清晰讀時。抗刮藍寶石鏡面配備 Cyclops 放大鏡以突顯日期；底蓋則飾以 Rolex Côtes de Genève（日內瓦波紋）修飾。雖非防水，卻內置世紀曆，亦因底座設計可多角度擺放。
現僅於 Rolex 授權單一品牌銷售點獨家發售，Submariner Desk Clock 定價 10,270美元，售價與腕錶版本相近，更多資訊請前往 Rolex 官方網站。
