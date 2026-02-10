Rolls-Royce 發佈氫氣準備型模組化發電廠 以支持可再生能源發展

Rolls-Royce 最近推出了一系列模塊化天然氣發電廠，旨在加強能源安全並支持德國的電廠戰略。這些預配置的交鑰匙系統可在 12 至 18 個月內部署，根據需求可提供從 5 兆瓦到數百兆瓦的電力。這些發電廠專為靈活的分散式電力生成而設計，隨著可再生能源轉型的加速，能夠支持可再生能源的使用。值得注意的是，這些天然氣發動機已準備好使用氫氣，未來可與低碳燃料一起運行。

Rolls-Royce Power Systems 的固定電力解決方案總裁 Tobias Ostermaier 表示：「通過我們的模塊化天然氣發電廠，我們正迅速且經濟地實施德國政府的電廠戰略。」模塊化天然氣發電廠在穩定現代能源系統中扮演著關鍵角色，能夠彌補風能和太陽能發電的波動。根據 Rolls-Royce 的說法，在低風速和有限陽光的期間，這些發電廠可以彌補持續數小時到數周的供應缺口，確保電力的可靠可用性。

廣告 廣告

在某些應用場景中，這些發電廠也作為臨時解決方案，提供持續的電力，直到電網連接或其他電源（如核能）上線。一旦完成轉型，這些發電設備可以無縫切換為備用模式。這種方法不再依賴少數大型集中式設施，而是使用多個較小的單元，可以根據需求單獨啟動或停止。這種靈活的運作方式使每個單元都能在最佳效率下運行，從而降低成本和排放。

環境效益在使用可再生燃料如生物甲烷和生物氣體時進一步增強。英國便是這一模式的明確範例。自 2014 年以來，其容量市場支持從煤炭向可再生及天然氣發電的轉型。Rolls-Royce 在這一轉型中發揮了重要作用，約 500 台高效率 MTU 天然氣發電機目前正幫助穩定英國電網。

Ostermaier 在聲明中補充道：「我們的合作夥伴網絡確保了速度和本地價值創造。全球的公用事業和數據中心依賴我們的解決方案——超過 17 吉瓦的裝機容量本身就是明證。」Rolls-Royce 的模塊化發電廠（MEPP）提供從 5 MW 到 150 MW 的靈活電力生成，採用標準化的 mtu 發動機發電機模塊。每個 MEPP 都是一個完全整合的發電站，將發電單元、電氣系統、電網連接和中央控制結合成一個協調的解決方案。

這種模塊化方法使得在電網擴展緩慢且可再生能源變化性增加的地區迅速部署可靠的容量成為可能。除了 MEPP，Rolls-Royce 還提供一系列設計用於持續運作、備用電力或靈活調度的天然氣發電機組。這些系統可以作為獨立單元、集裝箱解決方案、混合系統或整合到更大的發電廠中安裝。

這些天然氣發電機組在聯合供熱和電力配置中，其電氣效率高，整體效率超過 80%。它們提供低排放、長維護間隔和降低的生命週期成本。為了實現零中斷電源，mtu Kinetic PowerPack 提供動態不間斷電源解決方案，使用高速飛輪而非化學電池，確保在電網故障期間即時響應。Rolls-Royce 還通過 mtu EnergyPack QX 提供電網規模的電池儲能，實現先進的電網服務和可再生能源整合。

為了進一步減少排放，模塊化碳捕集天然氣發電廠能夠從廢氣中捕獲二氧化碳，以便再利用或永久儲存。結合應急電力市場解決方案和 Rolls-Royce SMR 核能計劃，這些技術支持可靠、可負擔和低碳的能源系統。真正的韌性來自於去中心化，而非集中化。Michael Stipa，Rolls-Royce 的高級副總裁在聲明中指出：「基於許多分散的模塊化發電單元的能源系統，對於大規模的中斷和瓶頸的抵抗力更強。」

推薦閱讀