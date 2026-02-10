黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
Rolls-Royce 發佈氫氣準備型模組化發電廠 以支持可再生能源發展
Rolls-Royce 最近推出了一系列模塊化天然氣發電廠，旨在加強能源安全並支持德國的電廠戰略。這些預配置的交鑰匙系統可在 12 至 18 個月內部署，根據需求可提供從 5 兆瓦到數百兆瓦的電力。這些發電廠專為靈活的分散式電力生成而設計，隨著可再生能源轉型的加速，能夠支持可再生能源的使用。值得注意的是，這些天然氣發動機已準備好使用氫氣，未來可與低碳燃料一起運行。
Rolls-Royce Power Systems 的固定電力解決方案總裁 Tobias Ostermaier 表示：「通過我們的模塊化天然氣發電廠，我們正迅速且經濟地實施德國政府的電廠戰略。」模塊化天然氣發電廠在穩定現代能源系統中扮演著關鍵角色，能夠彌補風能和太陽能發電的波動。根據 Rolls-Royce 的說法，在低風速和有限陽光的期間，這些發電廠可以彌補持續數小時到數周的供應缺口，確保電力的可靠可用性。
在某些應用場景中，這些發電廠也作為臨時解決方案，提供持續的電力，直到電網連接或其他電源（如核能）上線。一旦完成轉型，這些發電設備可以無縫切換為備用模式。這種方法不再依賴少數大型集中式設施，而是使用多個較小的單元，可以根據需求單獨啟動或停止。這種靈活的運作方式使每個單元都能在最佳效率下運行，從而降低成本和排放。
環境效益在使用可再生燃料如生物甲烷和生物氣體時進一步增強。英國便是這一模式的明確範例。自 2014 年以來，其容量市場支持從煤炭向可再生及天然氣發電的轉型。Rolls-Royce 在這一轉型中發揮了重要作用，約 500 台高效率 MTU 天然氣發電機目前正幫助穩定英國電網。
Ostermaier 在聲明中補充道：「我們的合作夥伴網絡確保了速度和本地價值創造。全球的公用事業和數據中心依賴我們的解決方案——超過 17 吉瓦的裝機容量本身就是明證。」Rolls-Royce 的模塊化發電廠（MEPP）提供從 5 MW 到 150 MW 的靈活電力生成，採用標準化的 mtu 發動機發電機模塊。每個 MEPP 都是一個完全整合的發電站，將發電單元、電氣系統、電網連接和中央控制結合成一個協調的解決方案。
這種模塊化方法使得在電網擴展緩慢且可再生能源變化性增加的地區迅速部署可靠的容量成為可能。除了 MEPP，Rolls-Royce 還提供一系列設計用於持續運作、備用電力或靈活調度的天然氣發電機組。這些系統可以作為獨立單元、集裝箱解決方案、混合系統或整合到更大的發電廠中安裝。
這些天然氣發電機組在聯合供熱和電力配置中，其電氣效率高，整體效率超過 80%。它們提供低排放、長維護間隔和降低的生命週期成本。為了實現零中斷電源，mtu Kinetic PowerPack 提供動態不間斷電源解決方案，使用高速飛輪而非化學電池，確保在電網故障期間即時響應。Rolls-Royce 還通過 mtu EnergyPack QX 提供電網規模的電池儲能，實現先進的電網服務和可再生能源整合。
為了進一步減少排放，模塊化碳捕集天然氣發電廠能夠從廢氣中捕獲二氧化碳，以便再利用或永久儲存。結合應急電力市場解決方案和 Rolls-Royce SMR 核能計劃，這些技術支持可靠、可負擔和低碳的能源系統。真正的韌性來自於去中心化，而非集中化。Michael Stipa，Rolls-Royce 的高級副總裁在聲明中指出：「基於許多分散的模塊化發電單元的能源系統，對於大規模的中斷和瓶頸的抵抗力更強。」
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666.HK）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後，該股今日股價急挫，收市大跌28.6%，低見0.025元。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
禮貌代價驚人？專家建議別再對AI說「謝謝」
隨著生成式 AI 普及，許多用戶習慣將日常禮儀延伸至數位領域，在對話中頻繁使用「請」與「謝謝」，但這份禮貌正帶來沉重的經濟與環境負擔。OpenAI 執行長 Sam Altman 曾指出，處理這些禮貌用語每年讓公司多支出數千萬美元的成本。
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。
