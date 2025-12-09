精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Rolls-Royce 與三家工程公司簽署 £400 百萬長期合作協議 支持英國核潛艇計劃
Rolls-Royce Submarines 本週宣佈與三家主要工程公司簽訂價值 4 億英鎊的長期合作伙伴關係，以支持英國在 AUKUS 項目下擴展的核潛艇計劃。這個名為「能力保證戰略夥伴關係」的協議將 Assystem、AtkinsRéalis 和 Frazer-Nash 三家公司聚集在一起，Rolls-Royce 形容這是其歷史上最大的供應鏈合同之一。該協議的目的是增強英國皇家海軍未來艦隊背後的工業基礎，並在需求增長的情況下支持更廣泛的防務核能企業。
這項合作建立在 Rolls-Royce 與這三家公司超過 20 年的合作基礎上。隨著英國為 SSN-AUKUS 計劃做好準備，這是一個與澳大利亞和美國共同開發的新型攻擊潛艇。根據 2025 年 6 月發佈的英國戰略防務評估中確認的計劃，最多將建造 12 艘 SSN-AUKUS 潛艇，以取代皇家海軍的 Astute 級潛艇，預計將於 2030 年代晚期開始服役。在接下來的十年中，還將為皇家澳大利亞海軍建造至少八艘潛艇。
新艦隊將由增強型 PWR3+ 加壓水反應堆和單一泵噴推進系統提供動力。Rolls-Royce Submarines 負責為新艦隊提供核反應堆系統。該合同緊隨 Rolls-Royce 在 2023 年 3 月宣佈將為 AUKUS 潛艇提供推進系統的消息，這標誌著自核協議揭幕以來公司最大的承諾之一。為了滿足日益增長的需求，Rolls-Royce 表示計劃將位於德比的 Raynesway 場地擴大一倍，創造超過 1,000 個技術崗位，以及在供應鏈中創造更多職位。
Rolls-Royce 已經為英國的潛艇艦隊提供核推進服務超過 65 年，並且仍然是全球唯一一家能夠在單一能力下設計、製造和退役潛艇反應堆的私營公司。Rolls-Royce Submarines 的供應鏈總監 Chris Walker 在一份聲明中表示，我們正處於英國的核能復興時期，對這種專業能力的需求不斷增長。他指出，這一聯盟旨在利用合作夥伴的集體能力，交付複雜的項目並推進先進的核技術。他補充說，我們無法獨自完成這一任務。
潛艇交付機構表示，這一合作夥伴關係體現了防務工業戰略對工業整合和能力保障的重視。該機構的副首席執行官兼 AUKUS 總監 Keith Beckett 表示，這項合作是防務工業戰略付諸實行的範例。通過將英國領先的核能專業知識集結於 CASP，我們正在增強我們的工業基礎，以交付國家所需的潛艇能力。
合作夥伴公司的高管表示，此次合作將為英國的核能計劃提供深厚的工程支持和長期穩定性。AtkinsRéalis 表示，其在大規模核能項目中的經驗將支持潛艇推進系統的安全交付和運營。Assystem 指出，這一夥伴關係將加強英國的工業戰略，並允許其將六十年的核工程經驗應用於此項工作。Frazer-Nash 則將這一聯盟視為結合專業知識以新方式加強國家安全的機會。
Rolls-Royce Submarines 擁有超過 5,000 名員工，並繼續支持皇家海軍的 Astute 和 Dreadnought 計劃。該公司在德比、巴羅因弗內斯、德文港、法斯萊恩、格拉斯哥、卡地夫和瑟索的海軍設施中提供核反應堆設備的全球運營支持。
