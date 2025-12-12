rom&nd x Lawson「銅鑼燒」造型唇頰兩用膏！日本限定美妝，豆沙、甜莓，還有忌廉抹茶綠色？

韓國人氣美妝品牌 rom&nd，旗下支線 &nd by rom&nd 與日本便利店 Lawson 聯名合作，推出日本限定銅鑼燒唇頰膏，以經典日式甜點銅鑼燒為靈感設計，外型圓潤如紅豆餅，內餡是霧面唇頰膏，3 色全數療癒可愛！

這款唇頰兩用膏質地輕盈水潤，1 號豆沙色，棕色加白色閃閃膏狀，除了唇頰兩用外，還可以塗在鼻尖及顴骨位置做高光。而 2 號甜莓色，滿滿少女甜美感；3 號忌廉抹茶色則可以用來修飾泛紅、小瑕疵！

綠色有助修飾泛紅，同時在玫紅色之上加上抹茶綠色，那紅色效果很像天然原生的baby紅潤色調，用來做原生好氣息蘋果肌是不錯。也許各位美妝迷又多一款調色唇頰兩用膏可以試用。

