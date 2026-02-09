ROSÉ同款美食清單｜BLACKPINK演唱會食播：雞蛋仔、奶茶、咖喱魚蛋打卡地圖

韓國天團BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站早前圓滿結束，Jennie、Lisa、ROSÉ、Jisoo 4位成員狀態大勇，帶嚟強勁歌舞實力外，仲用廣東話同香港粉絲打招呼：「大家好！」、「我好掛住你哋！」。而每站巡演中，ROSÉ都會拎住當地特色小食出場品嚐，2026年嚟到香港站都唔例外，即刻睇吓ROSÉ嘅香港同款美食清單啦～

BLACKPINK 世巡食播環節

ROSÉ將食播環節帶到世界各地舞台上，成為演唱會一大特色。每到一個城市，佢都會喺演唱會期間，親身品嚐當地最具代表性嘅特色小食。

由台灣站嘅鳳梨酥、珍珠奶茶、鹽酥雞，到香港站嘅雞蛋仔、港式奶茶、咖喱魚蛋，每一次ROSÉ親民可愛進行食播，都令全世界BLINKs(BLACKPINK 粉絲)透過佢嘅視角認識世界各地飲食特色。



ROSÉ 香港美食清單記錄

2026年1月24日 (首場)🗓️ 雞蛋仔

網民形容ROSÉ食一啖雞蛋仔後「瞳孔地震」，流露出滿足表情，瞬間點燃全場氣氛。



2026年1月25日 (第二場)🗓️ 港式奶茶

ROSÉ手持經典黑白淡奶杯，優雅地飲一啖香滑奶茶，隨後露出幸福表情令台下粉絲尖叫連連。



2026年1月26日 (尾場)🗓️ 咖喱魚蛋

萬眾期待嘅尾場，ROSÉ揀咗咖喱魚蛋作為壓軸美食，而且興奮地對鏡頭豎起大拇指，表示極度讚賞。



ROSÉ同款美食打卡地圖

見到ROSÉ食咗咁多香港地道小食，開飯仔即刻為大家準備同款美食地圖，等大家隨時出發掃街～



【 雞蛋仔🧇】

網民推測ROSÉ同款： 629雞蛋仔

大部分網民憑藉ROSÉ手持雞蛋仔外賣紙袋，推測很可能嚟自新蒲崗「629雞蛋仔」。

圖： foodie_aki、 micng.hk

搜羅更多地道雞蛋仔👇

利強記北角雞蛋仔

2016及2017年米芝蓮香港街頭小食推介，係好多明星幫襯過嘅老字號。

圖： TC530、 mikielgirasol

媽咪雞蛋仔

2016至2021年米芝蓮街頭小食推介，首創粒粒朱古力雞蛋仔，每一啖都咬到成粒朱古力。

圖： creamfun

【港式奶茶☕】

港式奶茶係香港茶餐廳文化的靈魂，獨特「絲襪」沖泡法同濃郁茶味聞名於世。一杯正宗港式奶茶，茶味要夠濃、奶味要夠滑，兩者完美融合真係有種回甘悠長風味。雖然唔知ROSÉ當晚飲邊間奶茶，但香港都有唔少出名奶茶嘅茶餐廳㗎。



蘭芳園

創立於1952年，香港歷史最悠久茶餐廳之一。採用傳統家族秘方，以形如絲襪嘅茶袋拉製，香濃幼滑，一試難忘。

圖： 巧克力owo、 NIKA 陳情

金華冰廳

茶底扎實、滋味回甘，濃淡恰到好處，好推薦配埋熱辣辣招牌菠蘿油。

圖： DollyLing

【 咖喱魚蛋🍢】

咖喱魚蛋一向係掃街首選，魚蛋要爽口彈牙，咖喱汁要香濃惹味!! 呢兩間魚蛋店分別最出名係魚蛋醬汁、魚蛋陳皮香味。

魚蛋佬

以出色沙嗲汁、咖喱汁著稱，招牌白魚蛋用多種海魚製作，爽口彈牙，每日限量供應。辣椒油同咖喱汁由老闆精心調製，真心惹味。

圖： Clareylee

旦王

咖喱魚蛋有陳皮香味，粒粒彈牙有咬口，咖喱汁都好香辣濃郁。

圖： ccrreami

開飯仔筆記📝

各位BLINKs跟住同款美食地圖掃街啦～

文：Kate、Cathy