ROSÉ同款美食清單｜BLACKPINK演唱會食播：雞蛋仔、奶茶、咖喱魚蛋打卡地圖
韓國天團BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站早前圓滿結束，Jennie、Lisa、ROSÉ、Jisoo 4位成員狀態大勇，帶嚟強勁歌舞實力外，仲用廣東話同香港粉絲打招呼：「大家好！」、「我好掛住你哋！」。而每站巡演中，ROSÉ都會拎住當地特色小食出場品嚐，2026年嚟到香港站都唔例外，即刻睇吓ROSÉ嘅香港同款美食清單啦～
BLACKPINK 世巡食播環節
ROSÉ將食播環節帶到世界各地舞台上，成為演唱會一大特色。每到一個城市，佢都會喺演唱會期間，親身品嚐當地最具代表性嘅特色小食。
由台灣站嘅鳳梨酥、珍珠奶茶、鹽酥雞，到香港站嘅雞蛋仔、港式奶茶、咖喱魚蛋，每一次ROSÉ親民可愛進行食播，都令全世界BLINKs(BLACKPINK 粉絲)透過佢嘅視角認識世界各地飲食特色。
ROSÉ 香港美食清單記錄
2026年1月24日 (首場)🗓️ 雞蛋仔
ROSÉ同款美食打卡地圖
見到ROSÉ食咗咁多香港地道小食，開飯仔即刻為大家準備同款美食地圖，等大家隨時出發掃街～
【 雞蛋仔🧇】
網民推測ROSÉ同款： 629雞蛋仔
大部分網民憑藉ROSÉ手持雞蛋仔外賣紙袋，推測很可能嚟自新蒲崗「629雞蛋仔」。
搜羅更多地道雞蛋仔👇
利強記北角雞蛋仔
2016及2017年米芝蓮香港街頭小食推介，係好多明星幫襯過嘅老字號。
媽咪雞蛋仔
2016至2021年米芝蓮街頭小食推介，首創粒粒朱古力雞蛋仔，每一啖都咬到成粒朱古力。
【港式奶茶☕】
港式奶茶係香港茶餐廳文化的靈魂，獨特「絲襪」沖泡法同濃郁茶味聞名於世。一杯正宗港式奶茶，茶味要夠濃、奶味要夠滑，兩者完美融合真係有種回甘悠長風味。雖然唔知ROSÉ當晚飲邊間奶茶，但香港都有唔少出名奶茶嘅茶餐廳㗎。
蘭芳園
創立於1952年，香港歷史最悠久茶餐廳之一。採用傳統家族秘方，以形如絲襪嘅茶袋拉製，香濃幼滑，一試難忘。
金華冰廳
茶底扎實、滋味回甘，濃淡恰到好處，好推薦配埋熱辣辣招牌菠蘿油。
【 咖喱魚蛋🍢】
咖喱魚蛋一向係掃街首選，魚蛋要爽口彈牙，咖喱汁要香濃惹味!! 呢兩間魚蛋店分別最出名係魚蛋醬汁、魚蛋陳皮香味。
魚蛋佬
以出色沙嗲汁、咖喱汁著稱，招牌白魚蛋用多種海魚製作，爽口彈牙，每日限量供應。辣椒油同咖喱汁由老闆精心調製，真心惹味。
旦王
咖喱魚蛋有陳皮香味，粒粒彈牙有咬口，咖喱汁都好香辣濃郁。
開飯仔筆記📝
各位BLINKs跟住同款美食地圖掃街啦～
【 雞蛋仔🧇】
文：Kate、Cathy
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。