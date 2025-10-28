「Rosé同款」吃爆！50嵐「波霸紅茶拿鐵」＋舊振南鳳梨酥，超夯SET賣到翻

韓國超夯女團BLACKPINK，於10/18、10/19接連２天在高雄世運開唱，不只整個高雄變成粉紅打卡點，在４位成員Solo的環節中，大螢幕上秀出Rosé在上台前享用鳳梨酥、喝50嵐的可愛畫面，馬上掀起粉絲暴動，這超有台味的「美食Set」，也立刻帶動BLINK買氣熱潮！

舊振南「小金磚鳳梨酥」被掃貨

Rosé在後台手拿鳳梨酥大口咬下，露出一臉滿足的模樣，讓大家超好奇究竟是哪間的鳳梨酥，答案後來揭曉是百年餅店「舊振南」的小金磚鳳梨酥，官方興奮地發文表示：「謝謝Rosé喜歡來自高雄的好味道，看到你滿足開心的臉，心臟都在碰碰跳，鳳梨酥配手搖，超級懂吃！謝謝你感受高雄的好，擁有台灣的愛，很榮幸成為妳演出前的小確幸！！」

▲Rosé在上台前享受鳳梨酥、喝50嵐，讓粉絲都跟上同款套餐。（圖片來源：TVBS新聞網）

這款熱賣的「小金磚鳳梨酥」，有著金黃色的亮眼包裝，是以台農17號金鑽鳳梨融合冬瓜醬的經典鳳梨酥，外皮添加乳酪粉，吃起來奶香味特別濃郁。「Rosé同款鳳梨酥」也立刻讓大批粉絲掃貨，成為必買伴手禮。

▲「Rosé同款鳳梨酥」立刻讓大批粉絲掃貨，成為必買伴手禮。（圖片來源：舊振南）

50嵐「波霸紅茶拿鐵」訂單暴增

不只有鳳梨酥，Rosé一拿起50嵐的飲料立刻也掀起尖叫聲，這款也被網友發現就是經典的「波霸紅茶拿鐵」。使用錫蘭紅茶加上鮮奶調配而成的紅茶拿鐵，加入50嵐最夯配料波霸，兩者搭在一塊的絕妙滋味，喝了幸福感爆棚。演唱會一結束，不只門市湧進人潮要喝「Rosé指定款」，外送平台訂單也是直接大暴增！

▲Rosé一拿起50嵐的飲料立刻也掀起尖叫聲，這款發現就是經典的「波霸紅茶拿鐵」。（圖片來源：50嵐）

Rosé同款Set快跟上

除了10/18的50嵐＋舊振南指定Set賣翻，10/19更直接端出整盤的「鹹酥雞」，上面還豪邁加入滿滿洋蔥，讓粉絲看了大呼Rosé真的超懂吃！一連２天的BLACKPINK高雄演唱會雖已畫下句點，但這波台味美食熱潮還沒結束，50嵐、舊振南、鹹酥雞意外成為大贏家，Rosé的帶貨力驚人，BLINK想要「同款」趕緊跟上了！

▲BLACKPINK高雄演唱會雖已畫下句點，但這波台味美食熱潮還沒結束。（圖片來源：Live nation Taiwan）

