熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
Rosé成為首位K-Pop歌手奪VMAs「年度歌曲」！親民討好個性令她人緣好，奪獎不忘致謝BLACKPINK
Rosé憑《APT.》（feat. Bruno Mars）榮獲2025 VMAs「年度歌曲」大獎，成為首位摘下此獎的K-POP歌手！
在紐約UBS Arena頒獎典禮，她身著金色禮服登台，感動淚灑現場，將獎獻給16歲追夢的自己，哽咽道：「我想告訴那個女孩，你成功了！」她衷心感謝Bruno Mars及隊友Jisoo、Jennie、Lisa的支持。
Rosé不僅以《APT.》改寫K-POP歷史，更在今年VMAs斬獲八項提名，涵蓋「最佳合作歌曲」「最佳K-POP」等，創個人紀錄，展現高企的人氣。
