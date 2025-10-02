ROSÉ 「無鼻樑寶寶妝」爆紅！超適合長臉、塌鼻樑女生，「橫向鼻影」畫法擁有純欲童顏感

（圖／取自 roses_are_rosie IG）

身為全球時尚指標的BLACKPINK成員ROSÉ，每一次的造型變化總能引領潮流。近日，她在社群上分享的一組照片，再度以全新的妝容風格掀起熱議。有別於以往強調立體輪廓的歐美系妝容，這次她以一種刻意「弱化鼻樑」、縮短鼻型的「無鼻樑寶寶妝」亮相，整體氛圍看起來更加純真、無害，充滿了軟萌的寶寶感。韓國彩妝師分析，這款妝容的精髓在於顛覆傳統修容觀念，對於想改善長臉比例或鼻樑不夠立體的女孩來說，簡直是教科書級的範本！

ROSÉ「無鼻樑寶寶妝」技巧：弱化山根，告別T字打亮

首先，請忘掉在眉心三角區、山根處提亮的步驟。整個鼻樑上半段保持乾淨的霧面感即可，甚至可以用霧面蜜粉輕輕按壓，目的是消除鼻樑的立體感，讓視覺焦點往下移。

廣告 廣告

（圖／取自 roses_are_rosie IG）

ROSÉ「無鼻樑寶寶妝」技巧：橫向「截斷式」修容，縮短中庭

這是最關鍵的一步！使用灰調的修容色，在鼻樑中段（約與瞳孔平行的位置）輕輕地「橫向」掃一道陰影。這道陰影就像在視覺上將長鼻樑「截斷」，能非常有效地縮短鼻子長度，進而改善中庭偏長的臉型比例。

（圖／取自 roses_are_rosie IG）

ROSÉ「無鼻樑寶寶妝」技巧：加強鼻翼收縮，集中提亮鼻頭

在弱化鼻樑後，接著要精緻化鼻頭。用修容色加強鼻翼兩側溝槽的位置，讓鼻翼看起來更窄、更小巧。最後，用細緻的珠光打亮，只集中點綴在「鼻頭」最前端的位置，創造出一個小巧、翹翹的精靈鼻頭。這種畫法，追求的是可愛感，而非銳利的立體感。

（圖／取自 roses_are_rosie IG）

其他部分的妝容重點則為眉毛也必須跟著「減重」，使用淺咖啡橘色的染眉膏或眉筆，打造出毛流感自然的柔和眉型，避免深色眉毛帶來的突兀感。另外唇妝要以自然、水潤為主。選擇一款帶有光澤感的MLBB色（My Lips But Better）或蜜桃色唇釉，模糊唇線，打造出飽滿水嫩的妝效，呼應整體的無害寶寶感。

（圖／取自 roses_are_rosie IG）

腮紅部分可選擇橘色調的「腮紅液」或腮紅膏，因為液態質地更能創造出由肌膚底層透出的自然紅暈。將腮紅集中打在臉部中央的蘋果肌上，並可以稍微橫向帶到鼻樑（與鼻影銜接）或者學ROSÉ大面積暈染到眼下部分，這種畫法能讓臉頰看起來更飽滿、更膨潤，充滿可愛的膠原蛋白感。

（圖／取自 roses_are_rosie IG）

ROSÉ的這款「無鼻樑寶寶妝」是一個「揚長避短」妝容，它不去刻意創造不存在的骨相，而是順應並美化了自身特點，將視覺重點放在營造可愛、年輕的氛圍上，非常值得想轉換風格的女孩們學習！這個妝容一出也讓很多低鼻樑、長臉型的女生直呼有夠愛，絕對是2025年最該學起來的技巧！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

趙露思就是扛劇女王！新劇《許我耀眼》挑戰「心機女」再破騰訊熱度紀錄，粉絲用數據證明趙露思仍是頂流

2025秋冬髮色範本！韓團tripleS示範超顯白「珍珠凝霧灰」、溫柔「裸膚淺霧棕」優雅有氣質

跟著女神買準沒錯！安海瑟薇、蔡依林的凍齡秘密，原來都藏在這幾支A醇精華裡