麥德姆｜天文台考慮周五晚上發一號戒備信號
ROSÉ 「無鼻樑寶寶妝」爆紅！超適合長臉、塌鼻樑女生，「橫向鼻影」畫法擁有純欲童顏感
身為全球時尚指標的BLACKPINK成員ROSÉ，每一次的造型變化總能引領潮流。近日，她在社群上分享的一組照片，再度以全新的妝容風格掀起熱議。有別於以往強調立體輪廓的歐美系妝容，這次她以一種刻意「弱化鼻樑」、縮短鼻型的「無鼻樑寶寶妝」亮相，整體氛圍看起來更加純真、無害，充滿了軟萌的寶寶感。韓國彩妝師分析，這款妝容的精髓在於顛覆傳統修容觀念，對於想改善長臉比例或鼻樑不夠立體的女孩來說，簡直是教科書級的範本！
ROSÉ「無鼻樑寶寶妝」技巧：弱化山根，告別T字打亮
首先，請忘掉在眉心三角區、山根處提亮的步驟。整個鼻樑上半段保持乾淨的霧面感即可，甚至可以用霧面蜜粉輕輕按壓，目的是消除鼻樑的立體感，讓視覺焦點往下移。
ROSÉ「無鼻樑寶寶妝」技巧：橫向「截斷式」修容，縮短中庭
這是最關鍵的一步！使用灰調的修容色，在鼻樑中段（約與瞳孔平行的位置）輕輕地「橫向」掃一道陰影。這道陰影就像在視覺上將長鼻樑「截斷」，能非常有效地縮短鼻子長度，進而改善中庭偏長的臉型比例。
ROSÉ「無鼻樑寶寶妝」技巧：加強鼻翼收縮，集中提亮鼻頭
在弱化鼻樑後，接著要精緻化鼻頭。用修容色加強鼻翼兩側溝槽的位置，讓鼻翼看起來更窄、更小巧。最後，用細緻的珠光打亮，只集中點綴在「鼻頭」最前端的位置，創造出一個小巧、翹翹的精靈鼻頭。這種畫法，追求的是可愛感，而非銳利的立體感。
其他部分的妝容重點則為眉毛也必須跟著「減重」，使用淺咖啡橘色的染眉膏或眉筆，打造出毛流感自然的柔和眉型，避免深色眉毛帶來的突兀感。另外唇妝要以自然、水潤為主。選擇一款帶有光澤感的MLBB色（My Lips But Better）或蜜桃色唇釉，模糊唇線，打造出飽滿水嫩的妝效，呼應整體的無害寶寶感。
腮紅部分可選擇橘色調的「腮紅液」或腮紅膏，因為液態質地更能創造出由肌膚底層透出的自然紅暈。將腮紅集中打在臉部中央的蘋果肌上，並可以稍微橫向帶到鼻樑（與鼻影銜接）或者學ROSÉ大面積暈染到眼下部分，這種畫法能讓臉頰看起來更飽滿、更膨潤，充滿可愛的膠原蛋白感。
ROSÉ的這款「無鼻樑寶寶妝」是一個「揚長避短」妝容，它不去刻意創造不存在的骨相，而是順應並美化了自身特點，將視覺重點放在營造可愛、年輕的氛圍上，非常值得想轉換風格的女孩們學習！這個妝容一出也讓很多低鼻樑、長臉型的女生直呼有夠愛，絕對是2025年最該學起來的技巧！
看更多 CTWANT 文章
趙露思就是扛劇女王！新劇《許我耀眼》挑戰「心機女」再破騰訊熱度紀錄，粉絲用數據證明趙露思仍是頂流
2025秋冬髮色範本！韓團tripleS示範超顯白「珍珠凝霧灰」、溫柔「裸膚淺霧棕」優雅有氣質
跟著女神買準沒錯！安海瑟薇、蔡依林的凍齡秘密，原來都藏在這幾支A醇精華裡
其他人也在看
中森明菜60歲登雜誌封面太感動！『永遠的昭和女神』氣場全開再掀回憶殺！
黑白大片氣場太強！一眼回到黃金昭和時代這組封面大片運用大量極簡留白與強烈的光影對比，凸顯她標誌性的五官與沉靜神情，完美詮釋「歲月沈澱的高級感」。不論是率性大衣造型，還是亮片心型禮服的華麗登場，都讓人瞬間聯想到她在80年代叱吒歌壇的全盛時期，彷彿時間在她身上...styletc ・ 3 小時前
Needles「蝴蝶」為何潮界爆紅？日本美式復古風牌子，美國潮流大神A$AP ROCKY、Travis Scott都著
NEEDLES 稱得上是近年來在日本甚至歐美等地的時尚圈，非常火紅的品牌。A$AP ROCKY 及 Travis Scott，都迷上蝴蝶刺繡 logo 間條 Track Pants ，究竟這個品牌為何會如此受歡迎？Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
深圳火鍋2025〡深圳打邊爐推介10+！潮汕牛肉火鍋任食放題/豪華古城火鍋/鮮宰秦川牛/傳統砂鍋配炭火爐
深圳火鍋2025邊間最吸引？火鍋作為飲食界的長青樹，一年四季不分任何季節都是聚餐首選！深圳的火鍋出名種類多且花款多，即使是每日食一間都肯定有排試！想輕易實現火鍋自由，Yahoo Food精選10+間人氣必食火鍋店，馬上看看內文的深圳火鍋推介！Yahoo Food ・ 1 小時前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地低調推「K 簽證」搶人才 引搶飯碗、種族歧視爭議 官媒：展現更開放自信的中國｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國在 10 月 1 日起低調推出新的「K 簽證」，在美國大幅調高專才簽證 H-1B的費用後，被印度媒體形容為「中國版 H-1B」，隨即在國內引發爭議，網民批新計劃搶飯碗，更出現針對印度人的排外和種族歧視言論。官媒《人民日報》發表評論，強調該計劃展現「更開放自信的中國」，誤讀誤解只會誤導公眾，引發不必要的焦慮。Yahoo新聞 ・ 21 分鐘前
2025 Nike女鞋推薦｜Nike與Jacquemus攜手推出moon shoe波鞋！Air Suplyfly、Shox Z等波鞋全中Gen Z風格！
千呼萬喚，Nike與Jacquemus終於推出第4波聯名波鞋！自2022年首次合作以來，Nike和Jacquemus的聯名鞋款便成為潮人們爭相入手的系列，新鞋款以Nike經典鞋型「Moon Shoe」為藍圖，共有3款配色，一開賣便被瘋狂搶購！到底moon shoe有甚麼特別？Nike新推出的其他鞋款原來超中Gen Z風格？今次編輯為你精選了10對波鞋，一起看看吧！Jacquemus2025 Nike女鞋推薦：Nike x Jacquemus moon shoeNike x Jacquemus的第4波聯名鞋Moon Shoe首次亮相於Jacquemus SS2025 巴黎時裝騷，其特色在於皺褶尼龍的面料和鬆餅狀鞋底，看來是在時下流行的薄底波鞋市場分一杯羹。Moon Shoe一共推出了3個配色，包括深藍色、紅色和淺黃色，不約而同地帶着復古的味道。Marc Piasecki/WireImage開賣店舖大排長龍近日moon shoe率先在 Jacquemus 專門店開售，巴黎店外出現身過百人長龍；而品牌主理人亦有現身巴黎店跟支持者會面，可見這對波鞋的火熱程度。現在官網已顯示大部分的碼數已售完，ELLE.com.hk ・ 5 小時前
全台最大POP MART落戶桃園！巨型CRYBABY蛋糕打卡位＋必買限定IP系列商品
繼上個月在曼谷ICONSIAM開設全球最大旗艦店之後，POP MART最近於桃園華泰名品城二期開設全台灣最大商場門市，位置寬敞，僅次於西門町旗艦店。店內集結多款人氣IP商品，從經典盲盒到周邊玩具一應俱全，而且我更有限定開賣款式，當然少不了多個打卡位，作為粉絲必定要把握機會朝聖一番。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
不是孫藝珍就不行！玄彬「拒絕比愛心」機智反應超圈粉 老婆甜蜜按讚肯定閃爆
韓國演藝圈夫妻檔玄彬、孫藝珍又放閃啦！玄彬近日出席電影《Boss》首映會，因為在現場婉拒跟別人一起比愛心，高EQ又有分寸的舉動引發熱議。更令人想不到的是，孫藝珍在網路上看到這個影片，還特地在留言區留下一個「比讚」的表情符號，閃翻一大票粉絲！姊妹淘 ・ 3 小時前
44歲陳茵媺與陳豪夫妻檔亮相！三孩靚媽的天然保養法，身形與顏值保養「零走樣」
44歲的Aimee陳茵媺自從2013年嫁給陳豪後一直專心相夫教子，作為三名子女的母親，她不僅保持青春容顏，更在復出拍攝劇集《羅密歐與祝英台》前成功減重10磅，展現令人驚嘆的「零走樣」狀態。她的天然護膚法與素食減肥之道，簡單而高效，堪稱媽媽級養生典範。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
時事全方位｜遊艇經濟(二)
【Now新聞台】題目：遊艇經濟嘉賓：香港遊艇業總會主席周基倫立法會議員(選舉委員會)陸瀚民 now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
CETTIRE網購教學必讀！2025年10月最新名牌手袋、潮流波鞋/免費退貨/香港免運費攻略
想在2025年以最划算價格入手精品手袋、設計師服裝以及潮牌波鞋嗎？來自澳洲的精品電商CETTIRE絕對是值得一逛的寶藏平台。Yahoo購物專員將詳細介紹CETTIRE的購物特點、退貨詳情、免運費條件、推薦入手的品牌，以及一步步教大家如何在CETTIRE買到心儀商品，並享受香港免運費優惠，即看以下網購教學！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
中國再現假美心月餅？盤點中日市場兩重天
去年中秋節內地爆出「美誠月餅風波」，涉誤導消費者被罰的三隻羊網路科技，據稱今年直播已不再推售月餅；然而香港月餅品牌「有價」，今年內地仍然有「假美心月餅」出現，網購平台已即時下架貨品。至於另邊廂美心月餅正式「攻日」，正貨在日本大受歡迎，賣上萬日元禮盒，部分貨品極速賣斷，與內地要應付「山寨」市場截然不同Yahoo財經 ・ 1 小時前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黑客盜英國幼稚園 8000 學童資料 上載暗網勒索遭輿論聲討 終刪資料道歉｜Yahoo
英國連鎖幼稚園 Kido Schools 上周被黑客盜取約 8,000 名學童資料並上載到暗網，校方被勒索約 100 萬元贖金。事件引發廣泛爭議，黑客行為被批評衝擊道德底線，勒索幼稚園令人髮指。事隔數天後事件迎來逆轉，黑客竟然自動刪除所有資訊，並為其所作所為道歉：「我們對傷害了兒童感到抱歉。」Yahoo新聞 ・ 28 分鐘前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 1 天前
43歲曹敏莉氣質與容貌「比22年前港姐奪冠更美」！5招凍齡保養法大揭秘：由內到外都要「保濕」
港姐冠軍曹敏莉的43歲生日照引發網民熱烈討論，不少人大讚她的凍齡美貌「十年如一日」。當年她以大熱姿態摘下后冠，氣質出眾的形象早已深入民心，轉眼間已過去二十多年，但歲月似乎並未在她身上留下太多痕跡，依舊保持出眾美貌與優雅氣質。到底她是如何保持驚人的凍齡狀態呢？以下即揭開她的獨門凍齡保養法！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
好的婚姻是什麼樣子：從配偶到「靈魂伴侶」，靠這4種能力！
單身的人在婚姻門口徘徊，既渴望愛情，又怕被失敗案例嚇退；已婚者則希望關係更親密、更和諧。其實，只要用對方法，每對牽手的人都有機會成為靈魂伴侶，關鍵在於這四種能力。姊妹淘 ・ 2 小時前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 9 小時前