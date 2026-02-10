Rosé成超級盃場邊大亮點，吃熱狗堡都像拍大片、歸功這兩品牌！Krystal機場穿搭鬆弛又高級

（圖／品牌提供、Rosé IG）

從體育賽事場邊、機場街拍到時裝周路上，話題女星Rosé、Krystal（鄭秀晶）與金度延，不靠用力堆疊流行，而是用剪裁、材質與比例說話。看似隨性，其實每一套都精算過，才是高級時髦～

話題女星穿搭：Rosé 在超級盃場邊，把丹寧與鑽石戴成主場

能在超級盃這種陽剛氣場滿點的場合，還成為時尚焦點，Rosé的穿搭策略只有。她疊戴兩件 Tiffany HardWear 白K金鑲鑽項鍊，再搭配 Sixteen Stone 與 Wings 鉑金鑽石戒指，線條俐落、態度鮮明，把力量感珠寶戴得又酷又優雅。服裝部分，她選擇Levi’s黑色短版上衣搭配淺藍丹寧外套與短裙，小露腰線卻不刻意性感。

（圖／Rosé IG）

換上白色寬領上衣時，露出香肩的瞬間又多了幾分俏皮。同一件丹寧短裙，在她身上完全是兩種性格，證明厲害的穿搭不用多，單品簡單百搭就夠了。

（圖／Rosé IG）

而在Levi’s最新形象企劃中，Rosé只用「背影」說話。黑色外套、白色小背心、經典丹寧褲，搭配標誌性的 Red Tab™ 紅旗標與鷹翅弧線剪裁，轉身之前，辨識度就已經拉滿。

（圖／品牌提供）

另一套，Rosé 以Levi’s全新寬鬆靴型丹寧褲 (Loose Boot)、搭配落肩版淺色水洗丹寧夾克外套，休閒又俐落感十足，更把 Levi’s 從經典牛仔、八○年代 MV 風格，一路穿到現代日常，證明丹寧從來不是懷舊，而是進化。

（圖／品牌提供）

話題女星穿搭：Krystal（鄭秀晶）機場就是伸展台

即將飛往紐約時裝周的 Krystal，機場造型一如既往地時髦優雅。以Ralph Lauren羊羔毛滾邊深灰色皮革背心作為視覺核心，內搭純白針織上衣，下身選擇高腰寬廓形丹寧褲，整體線條乾淨俐落，比例漂亮得讓人想立刻存圖。

（圖／品牌提供）

這套造型厲害的地方在於，它沒有任何多餘裝飾，卻處處是細節：材質對比、剪裁層次、色調平衡，完美示範什麼叫做 Effortless Chic鬆弛美學教科書。

（圖／品牌提供）

話題女星穿搭：金度延直接把氣場拉到滿格

同樣前往紐約時裝周、去年榮獲金龍獎女子新人獎的金度延，則選擇用一件 RalphLauren 黑色羊絨繫帶長版大衣定錨整體風格。俐落的剪裁、奢華的面料，加上腰間繫帶勾勒出的線條，讓她在移動之間自帶女主角濾鏡。手上的經典 RL Ricky Bag不只是配件，更像是對品牌精神的致敬—經典、耐看。

（圖／品牌提供）

