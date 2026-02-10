黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
Rosé成超級盃場邊大亮點，吃熱狗堡都像拍大片、歸功這兩品牌！Krystal機場穿搭鬆弛又高級
從體育賽事場邊、機場街拍到時裝周路上，話題女星Rosé、Krystal（鄭秀晶）與金度延，不靠用力堆疊流行，而是用剪裁、材質與比例說話。看似隨性，其實每一套都精算過，才是高級時髦～
話題女星穿搭：Rosé 在超級盃場邊，把丹寧與鑽石戴成主場
能在超級盃這種陽剛氣場滿點的場合，還成為時尚焦點，Rosé的穿搭策略只有。她疊戴兩件 Tiffany HardWear 白K金鑲鑽項鍊，再搭配 Sixteen Stone 與 Wings 鉑金鑽石戒指，線條俐落、態度鮮明，把力量感珠寶戴得又酷又優雅。服裝部分，她選擇Levi’s黑色短版上衣搭配淺藍丹寧外套與短裙，小露腰線卻不刻意性感。
換上白色寬領上衣時，露出香肩的瞬間又多了幾分俏皮。同一件丹寧短裙，在她身上完全是兩種性格，證明厲害的穿搭不用多，單品簡單百搭就夠了。
而在Levi’s最新形象企劃中，Rosé只用「背影」說話。黑色外套、白色小背心、經典丹寧褲，搭配標誌性的 Red Tab™ 紅旗標與鷹翅弧線剪裁，轉身之前，辨識度就已經拉滿。
另一套，Rosé 以Levi’s全新寬鬆靴型丹寧褲 (Loose Boot)、搭配落肩版淺色水洗丹寧夾克外套，休閒又俐落感十足，更把 Levi’s 從經典牛仔、八○年代 MV 風格，一路穿到現代日常，證明丹寧從來不是懷舊，而是進化。
話題女星穿搭：Krystal（鄭秀晶）機場就是伸展台
即將飛往紐約時裝周的 Krystal，機場造型一如既往地時髦優雅。以Ralph Lauren羊羔毛滾邊深灰色皮革背心作為視覺核心，內搭純白針織上衣，下身選擇高腰寬廓形丹寧褲，整體線條乾淨俐落，比例漂亮得讓人想立刻存圖。
這套造型厲害的地方在於，它沒有任何多餘裝飾，卻處處是細節：材質對比、剪裁層次、色調平衡，完美示範什麼叫做 Effortless Chic鬆弛美學教科書。
話題女星穿搭：金度延直接把氣場拉到滿格
同樣前往紐約時裝周、去年榮獲金龍獎女子新人獎的金度延，則選擇用一件 RalphLauren 黑色羊絨繫帶長版大衣定錨整體風格。俐落的剪裁、奢華的面料，加上腰間繫帶勾勒出的線條，讓她在移動之間自帶女主角濾鏡。手上的經典 RL Ricky Bag不只是配件，更像是對品牌精神的致敬—經典、耐看。
星展：港商廈零售地產仍尋底
本港商業房地產市場承壓，星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）在業績發布會上表示，香港的寫字樓和零售商業房地產市場仍在尋底（still finding its floor），未來一兩年續面臨壓力。他指出，雖然市場上仍有交易，但均以折扣價成交；隨着新盤不斷湧入，寫字樓庫存持續承壓。
Rosé Levi’s廣告「背影」視角太吸引！Super Bowl超級碗首發片段，鎖定野玫瑰同款牛仔褲
BLACKPINK四閨女輪流發布新動向，Lisa擔任Shiseido代言、Jisoo又加持Pokémon，Rosé就來亮相Levi’s廣告，並在歐美娛樂音樂盛會超級碗Super Bowl首度播出。Levi’s宣傳大片以「背影」視角，拍著Rosé背影，並訴說原創背後的傳奇故事。
冬奧開幕美麗神顏畫面，里安納度意大利女友Vittoria Ceretti擔任傳旗手，穿起Armani時尚套裝意義重大
冬奧2026｜第25屆冬季奧林匹克運動會在2月6至22日，選在「時尚之都」米蘭舉行。開幕禮當晚的畫面美得令人感動，由意大利神顏超模Vittoria Ceretti擔任傳遞國旗給儀仗隊的角色，捧著意大利國旗，並與60位模特兒進場。
高山滑雪天后冬奧夢碎
（法新社科爾蒂納戴比索8日電） 美國滑雪名將范恩追逐奧運榮耀的冒險一搏儘管在驚呼聲中收場，傳奇而且充滿高低起伏的職業生涯依然讓她成為高山滑雪界指標性人物。如果今天這場嚴重意外成為生涯終章，范恩將二度退休，與前男友老虎伍茲（Tiger Woods）等人同為本世紀最重要體壇人物之一。
小S感動致謝！ 粉絲集資「在全世界紀念大S」：死亡不是終點，遺忘才是
2月8日，小S（徐熙娣）透過工作人員轉達感謝，回應粉絲自發舉辦的紀念行動：「幫我鄭重謝謝他們，很感動，感謝。」並補充轉述「徐家誠摯表達我們的敬意」，相關回應引發粉絲關注。
林心如50歲真實身材太逼人！狂練「一運動」被封熟齡回春法 連好姐妹楊謹華也愛
其實林心如早就把Pilates融入生活節奏，甚至形容是自己「最放鬆的早晨」，還笑說「看似輕鬆其實很抖」，短短一句話道出這項運動的真相—動作優雅，但每一步都極度考驗核心與肌耐力。也因為長期規律訓練，她並沒有走向過度纖瘦，而是練出帶有力量感的緊實曲線，視覺年齡自然大...
ROSÉ同款美食清單｜BLACKPINK演唱會食播：雞蛋仔、奶茶、咖喱魚蛋打卡地圖
韓國天團BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站早前圓滿結束，Jennie、Lisa、ROSÉ、Jisoo 4位成員狀態大勇，帶嚟強勁歌舞實力外，仲用廣東話同香港粉絲打招呼：「大家好！」、「我好掛住你哋！」。而每站巡演中，ROSÉ都會拎住當地特色小食出場品嚐，2026年嚟到香港站都唔例外，即刻睇吓ROSÉ嘅香港同款美食清單啦～
10天狂瘦7公斤！「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單大公開：膳食代餐粉排毒+30分鐘有氧運動瘦出立體下顎線
金珉奎減肥方法：自我覺醒從「臉胖」到「10 天減 7 公斤」的決心減肥的第一步往往來自於心理衝擊。對金珉奎而言，那張讓他感嘆「臉胖」的照片就是最強的助燃劑。他在直播中與粉絲的互動不僅展現了親民的一面，前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台...
CHANEL手袋春夏系列太迷人！Jennie同款翻蓋包、Top Handle朱古力啡翻蓋包請鎖定
CHANEL手袋迷，最近是不是有被Jennie同款長肩帶的翻蓋包迷倒呢～小編看看官網，CHANEL手袋2026春夏新款還有很多美到不行的款式，都要被Matthieu Blazy的設計吸引住了，一起來看新款CHANEL手袋吧！
北海道隨時發生400年一遇超巨大地震 日本專家警告：規模達M9級 機率高達7至40％
最近想飛北海道的朋友要注意！除了要留意大雪交通之外，近日日本地震調查委員會發布的報告亦令旅客極為關注。報告指出北海道東面海域的「能量累積」已達成熟期，隨時可能爆發規模達黎克特制9級的超巨大地震，引起公眾恐慌。
圈粉無數甜美演技讓人融化！ 畑芽育純真眼神代入感滿分！
畑芽育那張帶著甜美笑容的娃娃臉，一登場就讓人聯想到鄰家女孩，卻藏著一股活力四射的少女氣質，讓人忍不住多看幾眼。這位身高152公分的混血兒，擁有美國爺爺的血統，從小就踏入演藝圈，近期在多部劇集中大放異彩，成為大眾熱議的焦點。
大掃除貼士│陳年咖啡漬 清潔孖寶至洗得
慈菇又即芽菇，新年時間很多時都會看到一道慈菇燜豬肉的菜式，不過慈菇除了用來跟豬肉同燜，單用慈菇來煮一樣美味，趁今天是赤口不宜外出拜年，不如就進廚房拿幾個慈菇來做這辣味炸慈菇片。慈菇澱粉重，炸之前先浸洗表面的澱粉再風乾會更好炸，而炸的時候先冷油下鍋，把慈菇片沾上油後再開火，未變硬身前先不要亂動，炸起後便會香脆非常，更有種獨特香氣，比薯片更好下酒，即睇如何清洗咖啡漬：
膠水樽安全｜日本麒麟集團：膠樽不適合重複使用 保存期只有一天？
大家會不會將用過的膠水樽重用？日本飲品企業KIRIN麒麟集團表示，有不少人會向他們詢問有關重用膠水樽的問題，但是集團就表示不建議市民重用膠水樽。原因是水樽內不規則，容易藏污納垢，就算伸進瓶內清潔都不可以將膠樽完全清潔得乾淨，含菌量會隔著時間增加。
2招抗老保養大法，養成明星貴氣透亮肌體質：趙露思也喝「蘋果肉桂水」＋控糖減低皮膚糖化反應
想凍齡抗老不單靠「貴婦」護膚品，更要著重內在調理，才能養出明星般的貴氣透亮肌體質！近日網友熱議「護膚食療」滋潤養生，除了趙露思的「升級版蘋果肉桂水」，更指「控糖」就是抗老的不二法則！
Nogizaka46女王時尚八卦！ 山下美月外表下成熟魅力？
山下美月那張甜美娃娃臉配上修長身材，一登場就讓人感覺像鄰家女孩卻藏著一股凍齡美魔女的魅力，讓大眾忍不住多看幾眼。這位東京出生的混血兒，從小就踏入演藝圈，近期從Nogizaka46畢業，成為熱議焦點。
iPhone 17e 快登場：US$599 唔加價，補回 MagSafe + 升級 A19，入門 iPhone 終於「抵返」？
iPhone 17e 最新傳聞指 Apple 將維持 US$599 售價不變，加入 A19 晶片同 MagSafe，並改用最新自家行動網絡與無線連接晶片。若屬實，將以「同價更多功能」吸引想買平價 iPhone 嘅用家。
舒華戒糖暴瘦8公斤：低碳飲食怎麼吃不傷身？營養師觀點一次看
出生於台灣、以甜美形象圈粉無數的南韓人氣女團 I-DLE 成員葉舒華，近日卻因「暴瘦」再度掀起討論。過去她曾坦言減重期間「幾乎不吃東西」，甚至在某次撐不下去時吃了生章魚，結果導致腸胃不適，體態也顯得更加消瘦；也分享過戒糖、戒澱粉瘦下 8 公斤，卻換來情緒不穩定等反效果。究竟想擁有舒華般緊緻且纖細的體態，瘦身過程中該留意哪些關鍵？「減糖飲食」又有哪些重要觀念不能不知道？現在一起了解。
女王Lisa真的加入資生堂了？全新代言人預告曝光，小紅瓶首支廣告掀全球暴動
資生堂近日於官方社群釋出全新品牌形象預告，畫面中僅見俐落背影、輪廓線條與極具辨識度的氣場，卻讓人幾乎不用猜就能確認主角身分。預告一曝光，相關截圖與側拍花絮立刻在社群平台瘋傳，「女王Lisa要加入資生堂了？」成為粉絲間的熱門關鍵字。事實上，Lisa 近年在時尚與商業...
新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
聖誕結束新年的優惠火速跟進！今秋剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 再次在 Amazon 上出現了幅度可觀的折扣，現在低至 US$299 便可入手，換算後約為 HK$2,320。
腦癇調查揭認知滯後 有團體籲公眾教育刻不容緩 推動社會對腦癇症關注增
腦癇症是各地關注的公共衛生議題，世衞估計全球約有5,000萬人患有腦癇症。而此症是香港第四大常見腦科疾病，惟公眾認知仍有待加強。適逢每年二月第二個星期一為「國際腦癇日」，本港六大關注腦癇症團體——香港腦癇學會、香港腦科學會、香港腦癇基金會、香港腦科基金會、香港康健匯創及香港協癇會攜手合辦「國際腦癇日——香港2026」主要活動「共融音樂嘉年華」，於社區傳揚關愛及推廣腦癇正確知識。在本港，按病發率估算，每20人之中，便有一人於一生中曾有腦癇發作。然而，社會認知卻未能追上醫學發展。根據香港腦癇基金會一份簡短調查發現，根據香港腦癇基金會一份簡短調查發現，仍有近四成(37.6%)受訪者不知道在香港，「癲癇症」已正式更名為「腦癇症」，近七成受訪者沒有聽過「國際腦癇日」，僅不足四分一人（24.8%）曾聽過「腦癇十年行動計劃」，反映香港市民對腦癇症仍存在認知及資訊斷層，公眾教育工作任重道遠。 腦癇症｜本港已有16款新藥獲批准註冊醫務衞生局副局長范婉雯在活動上致辭時表示：「先進的藥物及醫療器械不單幫助到腦癇症患者，對其他疾病的患者來說都有助提升治療效果， 自推出「1+」機制至今，已有16款新藥獲批准註冊