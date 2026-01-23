Rosé BLACKPINK演唱會後被捕獲現身東京Donki！5款超人氣Donki隱藏好物，藥妝美妝零食推薦

BLACKPINK巡迴演唱會東京站完結，見到Rosé私下也在東京Donki掃貨，買了手信並在演唱會場上品嚐，到底她買的是什麼Donki好物呢？下一站來到香港時，Rosé又會去香港哪兒買手信在演唱會場上品嚐呢？

Rosé在BLACKPINK演唱會裡Solo的部分都有個試食當地好味食物的環節，來到東京站，有人就在Donki裡捕獲她在入貨，也許就是為了這環節做準備，當中她就在第三場吃了草莓大福，各位Number One Girl下次去東京是不是都買Rosé同款草莓大福吃呢？（Threads貼文按此）

（Threads圖片）

東京Donki都是很多人，甚至很多明星去東京會逛的地方，裡面不少必買好物每次去都會想帶回香港，以下來做個Donki好物推薦參考，下次去可以去入貨！

Donki好物推薦1. 合利他命 EX PLUS

Donki 藥妝真的是很多人去日本都會去入貨的單品，其中這款「合利他命 EX PLUS」是日本最經典的維他命補給錠，很多長時間用眼、熬夜的人都會買來補補身子。「合利他命 EX PLUS」內含多種維生素 B 群和鋅，能幫助身體代謝、改善疲勞，而且錠劑小巧方便攜帶，一次只需服用 1–2 顆即可，有助於提升日常精神與專注力。

（alinamin圖片）

Donki好物推薦2. 克潰精胃腸藥

「克潰精」胃腸調理藥，從根本修復受損的胃黏膜，幫助疲憊的胃恢復健康。對於食無定時、壓力大或年齡增長造成胃酸過多、脹氣、消化不良等問題，都有助舒緩不適。

（kowataiwan圖片）

Donki好物推薦3. Gyutto質感改善髮膜

日本的髮膜也是很受歡迎。在日本雜誌《美的》評選為美價廉冠軍的「Gyutto 髮膜」，從髮芯修補受損、改善捲曲與毛躁，讓頭髮從內部慢慢變得柔軟、保水。連續使用能明顯感受到髮質變滑順、髮尾更服貼。

（rohto圖片）

Donki好物推薦4. Kissme 花漾美姬睫毛膏卸除液

Kissme 的眼線液好用之餘，睫毛膏卸除液都值得推薦。專為頑固睫毛膏設計，添加 6 種美容液成分，質地溫。刷頭設計像在「卸妝前先軟化睫毛膏」的概念，只要塗上去等一下，再用清潔產品帶過，就能輕鬆卸除。

（kissme圖片）

Donki好物推薦5. 森永BAKE奶油芝士磚

Donki 零食也很出色！喜歡芝士的話，「森永 BAKE 奶油芝士磚」要來試試看！濃濃芝士香，加上表層焦糖微烤香氣，讓人食指大動。

（donki圖片）

