Rosé還有神級聯手新歌？Bruno Mars爆料預告，這對黃金組合會續寫新歌

Rosé還有神級聯手新歌？ Bruno Mars 爆料預告，這對黃金組合會續寫新歌

Rosé單飛後戰績輝煌：《On The Ground》創24小時YouTube K-pop紀錄、首支Billboard全球200空降神曲；與Bruno Mars合唱《APT.》更蟬聯全球雙榜9週，簽WME頂級經紀、PUMA大使、《時代》百大影響力首位K-pop女solo，實力圈粉無數。

Bruno Mars接受訪問時被問新合作，笑言與Rosé「還有一首，我們超喜歡」，雖賣關子不公布歌名，但透露正討論何時上線。Rosé俏皮笑應，粉絲已陷入期待狂熱，這黃金組合續寫傳奇，預告音樂界下波震撼！

大家在等待新歌時，Rosé已暗指會進行單飛巡演，雖然日期詳情未知，但得知這位金髮寶貝會有Solo演出，各位「Number One Girl」都非常期待！

2025上半年「洗腦歌」榜單，Rosé〈APT.〉不是冠軍？全球歌曲播放量排行榜Top10一次看

