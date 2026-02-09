Rosé Levi’s廣告「背影」視角太吸引！Super Bowl超級碗首發片段，鎖定野玫瑰同款牛仔褲

BLACKPINK四閨女輪流發布新動向，Lisa擔任Shiseido代言、Jisoo又加持Pokémon，Rosé就來亮相Levi’s廣告，並在歐美娛樂音樂盛會超級碗Super Bowl首度播出。Levi’s宣傳大片以「背影」視角，拍著Rosé背影，並訴說原創背後的傳奇故事。

Levi’s全新「Behind Every Original」全球品牌企劃，由Kim Gehrig執導的年度大片「Backstory」於超級碗期間首播，作品以大膽且帶點玩味的手法，致敬一眾引領文化潮流的代表人物，讓他們親述穿著Levi’s改寫遊戲規則的「背後故事」。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

為何選擇「背影」？因為這是Levi’s牛仔褲最具標誌性的視角。經典的雙弧線車花（Arcuate Stitching）、獨特剪裁以及紅旗（Red Tab™），讓人一眼就能識別其原創地位。大片陣容鼎盛，包括格林美獎得主Doechii、全球超級巨星ROSÉ、NBA MVP兼冠軍球員Shai Gilgeous-Alexander、集格林美獎、奧斯卡金像獎得主及艾美獎提名於一身的電影製作人兼藝術家Questlove、模特兒兼文化代表Stefanie Giesinger，以及迪士尼彼思《反斗奇兵》經典角色胡迪等一眾原創代表，展現了牛仔造型的獨特魅力：無論是昂首闊步、熱舞、律動，最重要的是穿著品牌活出自我。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

是次企劃的以Levi’s牛仔布為核心。從復古牛仔、80年代音樂巨星到現代，造型跨越了品牌的傳奇歷史。Doechii身穿Low Slim Boot微喇叭牛仔褲；ROSÉ則以Loose Boot寬鬆微喇叭牛仔褲搭配Relaxed Fit寬鬆版型牛仔褸；Shai Gilgeous-Alexander穿著 578® Baggy寬鬆牛仔褲搭配Relaxed Fit牛仔褸；Questlove演繹經典的 505 Regular Fit 牛仔褲；Stefanie Giesinger則以 Ribcage Slim 超高腰修身牛仔褲搭配超柔軟長袖 Polo 衫亮相。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

