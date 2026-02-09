黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
Rosé Levi’s廣告「背影」視角太吸引！Super Bowl超級碗首發片段，鎖定野玫瑰同款牛仔褲
BLACKPINK四閨女輪流發布新動向，Lisa擔任Shiseido代言、Jisoo又加持Pokémon，Rosé就來亮相Levi’s廣告，並在歐美娛樂音樂盛會超級碗Super Bowl首度播出。Levi’s宣傳大片以「背影」視角，拍著Rosé背影，並訴說原創背後的傳奇故事。
Levi’s全新「Behind Every Original」全球品牌企劃，由Kim Gehrig執導的年度大片「Backstory」於超級碗期間首播，作品以大膽且帶點玩味的手法，致敬一眾引領文化潮流的代表人物，讓他們親述穿著Levi’s改寫遊戲規則的「背後故事」。
為何選擇「背影」？因為這是Levi’s牛仔褲最具標誌性的視角。經典的雙弧線車花（Arcuate Stitching）、獨特剪裁以及紅旗（Red Tab™），讓人一眼就能識別其原創地位。大片陣容鼎盛，包括格林美獎得主Doechii、全球超級巨星ROSÉ、NBA MVP兼冠軍球員Shai Gilgeous-Alexander、集格林美獎、奧斯卡金像獎得主及艾美獎提名於一身的電影製作人兼藝術家Questlove、模特兒兼文化代表Stefanie Giesinger，以及迪士尼彼思《反斗奇兵》經典角色胡迪等一眾原創代表，展現了牛仔造型的獨特魅力：無論是昂首闊步、熱舞、律動，最重要的是穿著品牌活出自我。
是次企劃的以Levi’s牛仔布為核心。從復古牛仔、80年代音樂巨星到現代，造型跨越了品牌的傳奇歷史。Doechii身穿Low Slim Boot微喇叭牛仔褲；ROSÉ則以Loose Boot寬鬆微喇叭牛仔褲搭配Relaxed Fit寬鬆版型牛仔褸；Shai Gilgeous-Alexander穿著 578® Baggy寬鬆牛仔褲搭配Relaxed Fit牛仔褸；Questlove演繹經典的 505 Regular Fit 牛仔褲；Stefanie Giesinger則以 Ribcage Slim 超高腰修身牛仔褲搭配超柔軟長袖 Polo 衫亮相。
黎智英涉國安法案 香港法院重判20年
（法新社香港9日電） 香港民主派傳媒大亨黎智英因觸犯國家安全法中的「勾結外國勢力」及「煽動」罪，今天遭香港高等法院重判20年有期徒刑。法官在一份摘要文件中表示：「考量黎智英的犯罪行為極為嚴重且重大…本法院認為，黎智英本案總刑期應為有期徒刑20年。」
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
